175-летию со дня рождения А.Кунанбаева посвятили айтыс акынов

Даулет Жадырасын приехал из Костанайской области. Молодой поэт без пяти минут квалифицированный специалист, но всё своё свободное время предпочитает уделять любимому занятию: сочинению стихотворений. Авторством Даулет заинтересовался ещё в школьные годы.

Даулет Жадырасын, поэт, г. Рудный, Костанайская область :

— Для меня всегда были примером произведения Абая и Магжана Жумабаева. К сегодняшнему конкурсу я подготовил два стихотворения, в них я вложил свою душу. Было очень волнительно выступать, зная, что тебя оценивают. Но, думаю, жюри понравилось моё выступление.

Жаркынбай Амантай народным творчеством тоже увлёкся, еще учась в школе. Сейчас ему 31 год, работает в сфере культуры в городе Павлодаре. Участие в таких конкурсах помогает ему передать все свои чувства и эмоции.

Жаркынбай Амантай, поэт, г.Павлодар

— Честно, было нелегко написать стихотворение, посвящённое Абаю. Я чувствовал большую ответственность. Хотел, чтобы мои работы были не хуже его творений. Для меня этот человек многое значит, я рос, читая его слова назидания и стихи.

Сегодня проходит второй этап конкурса, специально для него каждый акын подготовил два стихотворения собственного сочинения, одно из них посвящено великому поэту и мыслителю казахского народа Абаю Кунанбаеву, а вот вторая работа авторов -на свободную тему. Пройти во второй этап удалось немногим.

Когаршин Бердагулова, директор областной детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова:

— Второй этап у нас проходил до 15 февраля. Мы принимали работы в течение двух недель. Всего было отправлено 40 работ из 6 регионов. Из них мы выбрали 12 лучших.

Призовой фонд — 630 тысяч тенге, его разделят между 12 конкурсантами. Обладатель первого места получит 150 тысяч, за серебро дадут на 50 тысяч меньше, а вот замыкающий тройку удостоится 80 тысяч. Также здесь определят победителей по восьми номинациям.

Айгерим Муканова