«Убили на моих глазах, а я ничего не смогла сделать»

5-летняя героиня этого видео вместе с мамой ходят по двору своего дома в поисках любимого четвероногого питомца. Алия Менжесарова долго думала сказать детям правду о том, куда пропала их собака, которую её дочь назвала Даной, в честь персонажа из мультфильма, или солгать.

Чтобы сделать, как лучше, женщина выбрала второе. Жаль, себя не обманешь, говорит Алия. События 19-го февраля будто застыли перед её глазами.

Алия Менжесарова, жительница г.Мамлютки:

— Подъехала машина к моему дому, машинально я выглянула в окно. После я поняла, что это приехали из ветслужбы. Открывается стекло, не выходя из машины, показалось дуло оружия, в этот момент я понимаю, что возле ворот бегает мой щенок маленький шестимесячный. Я в этот момент понимаю, что сейчас будут стрелять, почему-то я так подумала и начала дико стучать в окно.

В следующую секунду произошёл выстрел, Алия в домашней одежде выбежала во двор на крик собаки и нашла уже бездыханного питомца. Женщина говорит, что, как только пришла в себя, вместе с зоозащитниками из Петропавловска пошла в местную ветеринарную станцию.

Алия Менжесарова, жительница г.Мамлютки:

— Я спросила, — «Покажите мне документы, постановление на отстрел бродячих собак». Они сказали, что нам акимат сказал отстреливать собак, я попросила показать решение акимата, никто ничего внятного не объяснил. Если они занимаются отстрелом, они должны были элементарно утилизировать, а они просто застрелили и уехали. Это благо не было детей дома, они не видели этого.

По совету волонтёров зоозащитной организации «Фауна» Алия обратилась с заявлением в районную прокуратуру. Её сотрудники сейчас разбираются в законности действий специалистов ветстанции. Печальных примеров, когда сотрудники таких организаций действуют незаконно, причем не только в районах, но и в городе, очень много, — рассказала петропавловский зооволонтёр Анастасия Семухина.

Анастасия Семухина, зооволонтер МОО «Фауна»:

— Все чаще и чаще люди обращаются с жалобами на отстрел, который производится в нашем городе, в дневное время, часто на глазах малолетних детей, тут и взрослые переживают в паническом состоянии находятся. Просят помощи, но, а, что мы можем сделать, то, что можем делаем. Но к сожалению, случаи учащаются.

Один из последних громких случаев, который обсуждал весь город, был летом 2018-го. Тогда сотрудники городской ветеринарной станции отстрелили собаку во дворе по адресу: Бостандыкская, 56. Так как, препарат, с которым работают специалисты, действует не сразу, щенок умирал на глазах маленьких жителей этого дома, а забирать его сотрудники ветстанции не спешили.

Таких примеров много, вот только о них умалчивают, говорит зооволонтёр, так как люди, в большинстве случаев не разбираются в правилах отлова бродячих животных. О них нам рассказала и.о. директора Петропавловской ветеринарной станции.

Ирина Гуськова, и.о. директора ветеринарной станции г.Петропавловска:

— Вызовы каждый день, их очень много, как и бродячих собак. Собака без ошейника уже считается бродячей, бегают стаями в основном. Из-за человеческого фактора собак, даже если они без ошейника и она породистая, таких хорошо видно, этих собак, конечно, не стреляем.

Во дворах отстрел по заявкам тоже считается законным, и в какое время суток он будет производиться неважно. Главное правило — сделать это так, чтобы никто не стал свидетелем происходящего, такой момент нужно выждать.

С последним в этом году могут возникнуть проблемы, рассказала и.о директора городской ветеринарной станции. С начала 2020-го организация тесно сотрудничает с обновлённой службой 109, а ей нужно оперативное решение вопроса.

Ирина Гуськова, и.о. директора ветеринарной станции г.Петропавловска:

— Они спрашивают, отловили ли вы, дайте сроки, когда отловите. Допустим, утром позвонили, чтобы уже к обеду был результат, они опять звонят, спрашивают, сколько ваша заявка будет висеть.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Система работы, которая устарела и является негуманной. Так, подход к борьбе с бродячими животными в Казахстане охарактеризовала французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо. Она обратилась к Касым-Жомарту Токаеву с открытым письмом, вот небольшая выдержка из него.

ГРАФИКА: — Кажется, что жестокость не имеет границ. В некоторых городах, таких как Атырау и Уральск, сжигают живых животных, перед этим используя вещества, вызывающие паралич. Как можно представить себе такую пытку в XXI веке? Лица, совершающие подобное, во Франции и в большинстве стран мира считаются психопатами и им назначены длительные сроки тюремного заключения… Брижит Бардо, французская актриса, создательница фонда защиты животных.

Ответ главы государства не заставил себя долго ждать. Своим мнением о способах борьбы с бродячими животными он поделился во время официального запуска республиканского фронт-офиса волонтёров «BIRGEMIZ».

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Я думаю, правильное обращение. Мы должны обратить на него внимание. Мы должны показать себя милосердной нацией и, конечно же, уделять внимание не только защите наших людей, включая детей, но и защите животных.

Петропавловские зоозащитники с радостью восприняли слова Президента страны. В качестве примера приводят не только зарубежный, но и опыт городов-соседей.

Анастасия Семухина, зооволонтер МОО «Фауна»:

— Во многих городах Казахстана, наконец-то мы приходим к гуманности. Деньги, которые мы выделяем на отстрел их направляют на массовую стерилизацию. И уже многие страны цивилизованные доказали, что на протяжении 3-х лет проблему с бездомными животными можно решить.

Решить можно, но стерилизация в этом вопросе не помощник, акцент лучше сделать на открытие и поддержку приютов, считают ветеринары.

Ирина Гуськова, и.о. директора ветеринарной станции г.Петропавловска:

— Насчет бродячих собак это, конечно, нет, собака будет все равно в стаю сбиваться, есть такие же примеры. И бешенством она может заболеть и также покусать может.

Вот такая она разница мнений. Хочется верить, что в год волонтёра казахстанские добровольцы, ветеринары и зоозащитники найдут гуманное и правильное решение проблемы бродячих животных. Только в Петропавловске за 2019-й год и начало 2020-го их отстрелили около 3 тысяч. А в масштабах страны речь идёт о куда более внушительной и пугающей цифре.

Дарья Пышмынцева