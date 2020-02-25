СКО: вопрос закрытия школ на карантин обсуждают в соцсетях

Опустевшие коридоры и кабинеты. В прошлую пятницу на карантин закрыли среднюю школу номер 6 имени Кожабергена Жырау. Здесь учатся более 600 ребят, у 208 диагностировали ОРВИ. По этой причине руководство школы решило приостановить занятия.

Майра Сарсенова, завуч по учебной части средней школы №6 им.Кожабергена Жырау:

— В нашей школе, в общем, 30 класс-комплектов. И у большей части, это и начальные классы, и среднее звено, также в старших классах, число заболевших составляло более 50%. В данное время мы ведём мониторинг и отслеживаем количество уже выздоровевших детей.

В Петропавловске более 35 школ. Для того чтобы закрыть полностью учебное заведение, число заболевших должно достичь 30% от общего количества учащихся, учителей и техперсонала. Занятия в таком случае приостанавливают на срок от 5 до 7 дней.

Елена Балтина, методист отдела образования г.Петропавловска:

— Если процент заболеваемости ОРВИ и гриппом достигает 20% в отдельных классах, то приостанавливают обучение в отдельных классах. Приостановлено обучение в отдельных классах на базах школ 24, 26, 9, 7, два класса в четвёртой школе, столько же в школе-лицее «Дарын».

Тему ввода карантина в школах активно обсуждают в соцсетях. По мнению горожан, которых мы опросили, такая временная «изоляция» — необходимая мера. ОРВИ — вирусное заболевание дыхательных путей. Для его профилактики лучше не посещать общественные места, избегать контакта с больными людьми, а также не стоит забывать о противовирусных препаратах.

Айгерим Муканова