Скандал доверительного управления д/с оброс подробностями

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— «Акбота», «Ивушка» и «Балдаурен». Скандал вокруг этих детских садов разгорелся далеко не детский. Недовольство высказывали и персонал этих заведений, и родители малышей, подключились депутаты и общественность. Новость долгое время была в топе самых обсуждаемых.

Передать детские сады в доверительное управление. Такой практики в нашей области ещё не было. А первый блин, как известно, получается… не самым лучшим. Зато отлично описывает сложившуюся ситуацию.

Если вкратце: выбрали в Петропавловске три детских сада, которые, к слову, были в хорошем состоянии, и передали их в частные руки. Общественность протестовала и возмущалась. Говорили об этом и соцсетях, и в СМИ, и на отчётных встречах акимов.

Тогда Кумар Аксакалов отметил, в частные руки должны были попасть детские сады, состояние которых плачевное. Необходимости в передаче этих дошкольных заведений не было. После эту мысль он продублировал и на своей странице в соцсетях.

ГРАФИКА

qumaraqsaqalov: — Принято решение об отмене передачи трех детских садов Петропавловска в доверительное управление. Моя позиция такова: инвесторы могут взять в управление детские сады, которые находятся в плачевном состоянии. Там, где не хватает государственных денег, привлекаются частные инвестиции. Такая работа проводится по всей республике. Соответственно, и наша область должна двигаться в этом направлении.

С момента как разгорелся скандал, прошло больше месяца. Казалось бы, и мнение своё все высказали, и точку логическую поставили… почти. Осталось найти виновных. Этим занималась прокуратура, выявила нарушение и даже не одно.

Нуржигит Сапаров, прокурор управления по защите общественных интересов:

— Не создана межведомственная проектная группа, в заключенных договорах не предусмотрен риск производственного конфликта, сведения о результатах конкурса в печатных изданиях не публиковались, предоставлены недостоверные сведения по квалификационным требованиям.

Список нарушений солидный, но «соль» даже не в этом. Одно из предприятий, которому достались «лакомые» детские сады, ТОО «Grand-Broker». Выяснилось, что его учредитель Бахытжан Кашкимбаев — гражданский супруг руководителя городского отдела образования Сары Рамазановой. Это то, что правозащитники называют конфликтом интересов. Ответ пришлось нести ей и ответственным лицам.

Нуржигит Сапаров, прокурор управления по защите общественных интересов:

— Заместитель руководителя управления образования привлечён к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Руководитель отдела по правовой работе привлечен к ответственности также в виде выговора. Заместитель руководителя управления экономики привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

К дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора привлекли руководителя городского отдела образования. К слову, в этом кресле Сара Рамазанова чуть больше трех месяцев.

Айгерим Мукашева