Полицейские помогают пенсионерам убрать снег во дворе

Отряд волонтеров возглавил ветеран внутренних дел, подполковник полиции в отставке Петр Аксенов. Вместе с ребятами он побывал у жителей Рабочего поселка. Пенсионеры не состоянии самостоятельно очистить свой двор от снега и очень рады приходу добровольцев. Среди тех, кому пришли на помощь — Наталья Янышева.

Наталья Янышева, жительница г.Петропавловска:

— Обязательно чтоб пришли, помогли нам, старым людям! Мы тоже в свое время где-то, когда-то работали, а сейчас нам тоже люди помогают, работают, спасибо!

Полицейские очистили от снега и придомовую территорию пенсионерки Марии Буржинскас. А, накануне специалисты кинологической службы помогли пожилым, проживающим по улице Московской. Они очистили снег со двора и кровли.

Арман Жумабаев, сотрудник управления полиции г.Петропавловска:

— Проводится очистка снега, оказываем помощь как ветеранам, так и пожилым людям. Надеемся, что данная акция будет проводиться чаще, так как им надо помогать, так как они уже в возрасте люди.

Полицейские говорят, что такие акции будут продолжены, ведь участие в них не только воспитывает, но и укрепляет корпоративный дух. Ну, а многие волонтеры, глядя на офицеров,проявляют интерес к службе в органах внутренних дел.

Анна Потеряева