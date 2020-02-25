Обучающий семинар «Я волонтер» провели в Петропавловске

Делились инновационными идеями и развивали в ребятах лидерские качества волонтеры областной Ассамблеи народа Казахстана. Также, в качестве спикеров они пригласили коллег из города Омска Российской Федерации.

Как считают организаторы, подобные тренинги формируют у молодых чувство ответственности и в будущем смотивируют их заниматься добровольческой деятельностью. По окончании семинара участникам вручили сертификаты и подарки.

Роман Хохлов, руководитель центра волонтерского движения АНК СКО:

— Во-первых, это мотивация для волонтеров, чтобы в дальнейшем они старались, помогали людям, делали добро. Для волонтеров будем проводить разные семинары, тренинги, в которых будут принимать участие гости и местные ребята. Будем стараться делать работу дальше.

Ермек Хапизов, координатор молодежной АНР, г.Омск,РФ:

— Благодаря этому тренингу все участники смогут руководителями собственного волонтерского штаба, кампуса. Сейчас есть прекрасная возможность объединить всех граждан, чтобы была межгосударственная дружба. На территории России проживает свыше 200 национальностей. Одна из основ для нас сейчас- это мир и согласие.

Дарья Пышмынцева