Инвалиды в СКО занимаются бизнесом

У любимого дела нет границ! В прошлом году почти 650 североказахстанцев с ограниченными возможностями участвовали в программе продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

Благодаря ей инвалиды нашли работу, прошли краткосрочные обучающие курсы, а около 120 человек изучили основы предпринимательства и получили шанс открыть своё дело с помощью господдержки. Им успешно воспользовался житель района Магжана Жумабаева Александр Лысенко.

Айгерим Мукашева познакомилась с молодым и успешным бизнесменом. Ограничения существуют только в голове. Это 29-летний Александр Лысенко ежедневно доказывает на своём примере. У парня 3 группа инвалидности. Но она никогда не мешала Александру усердно трудиться и даже начать своё дело.

Две недели назад житель Булаева открыл вот эту шиномонтажку. Воплотить бизнес-проект в жизнь помогла госпрограмма «Еңбек», а именно направление по развитию массового предпринимательства.

Александр Лысенко, директор ИП «Лысенко А.А.», район М.Жумабаева:

— Про «Бастау» я узнал от своего товарища. Он тоже обучался. Потом проконсультировался в Петропавловске и решил взять кредит. Купили помещение, оборудование, землю. Так и начала работать.

Какое дело открыть, выбор не стоял. В студенчестве Александр подрабатывал на шиномонтажке, причём этой же. После она закрылась, помещение несколько лет пустовало. Но благодаря начинающему бизнесмену здесь снова появились клиенты, а в здании не смолкает шум инструментов.

Воплотить мечту и открыть своё дело несложно, говорит Александр. Тем более государство поддерживает начинающих бизнесменов. Житель Булаева после обучения по программе «Бастау» получил льготный кредит. 3 млн тенге сроком на 5 лет под 6% годовых.

Такие выгодные условия ни один банк не предложит, отмечает предприниматель. Кроме того, дали отсрочку на полгода, пока бизнес уверенно не встанет на ноги. Ещё один бонус от государства — безвозмездный грант в полмиллиона тенге. Его Александр потратил на покупку оборудования.

Александр Лысенко, директор ИП «Лысенко А.А.», район М.Жумабаева:

— Всё прошло хорошо, быстро, своевременно. На мой взгляд, бояться нечего. Всё доступно объясняют, везде помогают. Мне кажется надо стараться, стремиться к чему-то.

И таких активных и целеустремленных в районе Магжана Жумабаева немало. В прошлом году обучение по проекту «Бастау» прошли 180 человек.

Ирина Графеева, специалист центра занятости населения района М.Жумабаева:

— В общей сложности по программе занятости у нас прокредитовалось 83 человека на общую сумму 355 млн тенге. И получили 150 человек гранты для развития новых бизнес-идей на сумму порядка 50 млн. В основном кредитуются и на гранты идут в основном молодёжь. Работу в районе найти сложно. Предпочитают работать на себя.

Активны и жители других районов. В прошлом году программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» воспользовались свыше 25 тысяч человек. В том числе и североказахстанцы с ограниченными возможностями. Их было 646. Около 120 из них обучились азам бизнеса. Почти 35 североказахстанцев получили кредиты, столько же — безвозмездные гранты.

Дарья Пышмынцева