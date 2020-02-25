Больше 90 процентов населения РК — участники ОСМС

До 1 апреля все жители нашей страны считаются условно застрахованными и могут получать медицинские услуги, как в рамках гарантированного объема, так и в рамках ОСМС. Кстати, с внедрением обязательного медицинского страхования с начала января количество оказанных консультативно-диагностических услуг выросло в 2 раза.

В 9 на компьютерную и магниторезонансную томографию. К примеру, в областной больнице МРТ в день проходят 20 человек. Раньше часть из них за эти обследования заплатили бы круглую сумму, сейчас же, по направлению врача им они обходятся совершенно бесплатно.

Татьяна Васина, врач МРТ областной больницы:

— В областной больнице с начала этого года проведено порядка 450 исследований различным категориям граждан. Делаем и детям от 0 и пенсионер и инвалидам, и людям которые отплачивают страховку, то есть сейчас услугу МРТ может получить любой гражданин.

С начала года в качестве взносов и отчислений за ОСМС по всей республике перечислено чуть больше 34 млрд тенге. Из них 232 млн в СК. В свое здоровье вложились 166 тысяч человек.

Лариса Гордеева, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по СКО:

— Государство делает взносы за 15 льготных категорий. Это 10 млн 800 тысяч граждан. Это 15 льготных категорий которые автоматически считаются застрахованными. По нашей области данная категория составляет 282 тысячи человек.

Для тех у кого возникают вопросы, связанные с ОСМС, работает единый контакт-центр фонда по номеру 1406. Поступило уже больше 37 тысяч обращений. 15 из них от населения нашей области. В основном интересуются, как стать застрахованным и что дает обязательное социальное медицинское страхование. Отмечу, сейчас участниками ОСМС стали 90 процентов населения страны.

Алена Хан