Акробаты СКО вернулись с чемпионата РК победителями

Нашу область на соревнованиях представили 19 акробатов, среди которых и юношеская команда. Участникам — от 12 до 16 лет. Вместе ребята работают уже 5. За плечами у них не одна победа. Например, в 2019 году они ездили в Уфу, где заняли 1 место.

В том же году взяли золото на международном турнире , который проходил в нашем городе. Удивила судей акробатическая четверка и на этот раз. В Алматы ребята взяли пальму первенства.

Кирилл Молодецкий, победитель республиканского чемпионата:

— Мы довольны своим результатом, соперники у нас были алматинцы, ребята тоже четверка. Довольно тяжелые соперники. Ну нормально как бы выступили. Мне нравится этот вид спорта, я уже занимаюсь 11 лет.

А вот этому трио всего год. Но планы у команды более чем амбициозные. Девочки хотят попасть в число призеров Чемпионата мира. И, надо сказать, упорно стремятся к этому.Тренировки посещают каждый день, по максимуму отрабатывают каждое упражнение. На соревнованиях в южной столице спортсменки показали неплохие результаты. Домой девушки вернулись с бронзой.

Кристина Задаура, призер республиканского чемпионата:

— Соперники у нас в принципе были сильные. Основные, конечно, это Павлодар и Алматы. Надеемся что на следующие соревнованиях уже будем первые. Будем работать будем стараться. Есть, конечно, что нам поправить. В композиции в элементах.

Республиканский чемпионат по спортивной акробатике проходил с 10 по 15 февраля. Павлодар, Тараз, Алматы, Караганда… 7 городов и более 300 участников. Наши ребята завоевали 21 медаль: восемь золотых, семь серебряных и 6 бронзовых.

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Андрей Ямпольский, старший тренер по спортивной акробатике:

— Как бы выступили ну неплохо, можно сказать. И призовые места и первые есть. Мы посмотрели, на каком они уроне сейчас в Казахстане. Куда дальше идти, что готовить. К чему стремиться и к каким соревнованиям дальше готовиться.

Времени на отдых у ребят нет. Они уже приступили к тренировкам. В мае им предстоит участвовать в очередном турнире, который пройдет в Таразе.

Анастасия Остертак