24 февраля в РК стартовал месячник по профилактике туберкулёза

В Северном Казахстане проходят лечение от туберкулёза более 500 человек. В сравнении с прошлым десятилетием цифры незначительны, тогда выявляли более 1000 больных.

Каныш Бижанов, и.о. главного врача Областного центра фтизиопульмонологии:

— По итогам 2019 года эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в области складывается следующим образом: тенденции к снижению заболеваемости сохраняется. В сравнении с 2018 годом показатель заболеваемости туберкулёзом снизился на 0.7%. если в 2019 году было зарегистрировано 348 случаев, в 2018 году их было 353 случая.

При этом в 2019 году от туберкулёза скончались более 20 североказахстанцев. И этот факт нельзя игнорировать. Потому врачи настаивают на том, чтобы жители региона ежегодно проходили флюорографическое обследование, отказались от вредных привычек и вели здоровый образ жизни.

Для быстрого и точного выявления туберкулёза важно иметь современную диагностическое оборудование. В 2018 году лаборатория областного центра фтизиопульмонологии получила новый аппарат BACTEC MGIT 960, такой уже имелся в арсенале местных врачей, но устарел, поскольку был куплен в 2007 году.

Теперь на старом устройстве определяют болен ли человек туберкулёзом, а на новом — проверяют чувствительность пациента к лекарствам. Это позволит подобрать нужный метод лечения.

Мейрамжан Кашкенов, врач-лаборант Областного центра фтизиопульмонологии:

— Я могу сказать только приблизительную цену. Раньше этот аппарат стоил около 50 или 100 тысяч долларов, сейчас цена не меньше.

Лечение туберкулёза в республике бесплатное. Ежемесячно на одного больного государство тратит 260 тысяч тенге. В областном центре фтизиопульмонологии в основном применяют лекарственную терапию.

С 2017 года за пациентами, которые находятся на амбулаторном лечении, врачи следят посредством видеозвонков. В 2019 году, таким образом, отслеживали ход терапии 100 североказахстанцев.

А вот к хирургическим вмешательствам прибегают в тяжёлых случаях.

Тобылжан Жамаков, заведующий лёгочно-хирургическим отделением Областного центра фтизиопульмонологии:

— Показания составляются комиссионно, если там не рассасывается о туберкулёзе и полностью распад не закрывается. Тогда мы берём на операцию. В течение трёх лет мы делаем операцию силиконовым методом. В таком случае лёгкие не убираются, а вставляется силиконовый имплант, после лёгкие сдавливаются и тем самым закрывают полость.

Таких операций в Петропавловске за это время провели четыре.

Айгерим Муканова