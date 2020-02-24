В СК завершился чемпионат страны по охоте с ловчими птицами

2 дня состязаний — позади. В заключительный и главный этап чемпионата ловчие птицы начинают свою охоту на дичь. Погода сегодня благоволит участникам, только небольшой снег слегка усложняет задачу ястребам. Хищным пернатым нужно догнать голубя. Это первое задание итогового соревновательного дня.

Безусловный фаворит среди ястребов- Кокжендет. Крылатому участнику всего 2 года, но он уже успел поучаствовать во многих первенствах. Не раз становился чемпионом. Напарник ловчей птицы Аян Сейтжан признается, что характер ястреба добрый и послушный, однако, ловкости и хватке птицы можно позавидовать. Этот хищник всегда настроен только на победу.

Аян Сейтжан, участник чемпионата РК по охоте с ловчими птицами, г.Алматы:

— Заниматься охотой с ловчими птицами начал давно. Я чту и продолжаю традиции своих предков, для которых это было важное дело. Тренировал разных хищных птиц: и беркутов, и соколов, и ястребов. К примеру, ястребы охотятся быстро. Ловят мелкую дичь — зайцев, уток, фазанов. Беркуты же, наоборот, не торопятся с добычей. Охотятся они на лис, шакалов.

После ястребов на очереди соколы. На время они выявляли самого быстрого и выносливого. А после, наступает кульминация чемпионата и то, чего так долго ждали собравшиеся, и сами спортсмены.

Абай Альжанов, корреспондент:

— За моей спиной проходит, пожалуй, самый зрелищный этап состязаний. Беркуты охотятся на зайца. Задача хищной птицы — как можно скорее схватить дичь. Ведь здесь каждая секунда на счету и может стоить победы. Кстати, у каждого пернатого охотника есть по 3 попытки.

В первенстве страны за звание лучшего беркутчи борется наш земляк Акылбек Калиев. Приехал спортсмен из Акжарского района вместе с 2 напарниками- беркутом и ястребом. Национальным видом спорта он занимается 5 лет. Говорит, очень горд тем, что родная земля СК стала хозяйкой чемпионата.

Акылбек Калиев, участник чемпионата РК по охоте с ловчими птицами, СКО:

— Возлагаем большие надежды на этом чемпионате. У меня это 2 чемпионат. Участвую с беркутом. Большая удача, что первенство проходит в СК.

Чемпионат по охоте с ловчими птицами проходит уже в 14 раз. География состязаний впечатляет: его проводили почти во всех областях. В нашем регионе их организовали впервые.

Из 12 уголков Казахстана здесь, на ипподроме «Кулагер» в Бесколе, собрались больше 40 лучших спортсменов. Организаторы считают, что на севере Республики национальный вид спорта развит слабо, поэтому необходимо его популяризировать среди местного населения.

Базарбек Кунтуганулы, старший тренер комитета министерства культуры и спорта РК:

— Постепенно национальный вид спорта набирает обороты в стране. Считаю, что этот Чемпионат мы провели достойно. В Северном Казахстане охота с ловчими птицами развивается, думаю, хорошо. Потенциал у области большой. С вашим управлением спорта планируем дальше развивать этот спорт.

Зрители:

— Хорошая птица, хорошо,что у нас в Петропавловске такие мероприятия проводятся. Красивая птица, ястребов много у нас, сокола много, беркутов.

— В восторге. Захватывает очень. Живьем впервые вижу птиц.

— Птица охотится как в дикой природе. Непередаваемые эмоции. Мне понравилось.

— Всю жизнь прожил здесь и впервые вижу, чтобы птичек перевезли. Молодцы!

По итогам чемпионата лучшим беркутчи признали спортсмена из Мангыстауской области. В охоте с соколом сильнейшим оказался представитель из Туркестанской области. Лидером среди ястребов стал алматинец.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты, а еще поощрили денежными сертификатами.

Абай Альжанов