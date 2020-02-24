Школьники НСШ №16 провели акцию под названием «Письмо с фронта»

Это первый такой выход активистов-школьников. И для начала они хотели бы выяснить, знает ли современная молодежь о 314-й стрелковой дивизии.

Студенты:

— Знаю, конечно, 314 стрелковая дивизия, это дивизия героев она была образована у нас в Петропавловске.

— Честно не помню….

— Хорошо, чтобы пополнить ваши знания, мы вручаем вам письмо, в котором вы найдете информацию о нашем городе и о том, что 314 стрелковая дивизия формировалась именно у нас.

— Защищали Ленинград, было освобождение Ленинграда. Памятник стоит у нас в Петропавловске возле кинотеатра Казахстан. Стрелковую дивизию эту еще называют Кингисеппская.

К проведению акции ребята готовились неделю. Информацию собирали по крупицам. Проштудировали различные источники. Макара Гусарова заинтересовал материал о трех воинах дивизии, получивших звание Героя Советского Союза. По этой теме подготовил вопросы.

Макар Гусаров, учащийся НСШ №16:

— Проходили мероприятия и классные часы. У нас проводила Пономарева Светлана Александровна, она нам читала о 314 стрелковой дивизии. И вот захотели сейчас пойти к колледжу нашему СК ППК и рассказать нашим студентам, многие знают эту информацию, половина из них затрудняется ответить.

Известно, что в состав 314 стрелковой дивизии вошли свыше десяти тысяч воинов. Более 75% из них, это 7, 5 тысяч человек — жители нашей области. Подлинный героизм проявили североказахстанцы в Мгинско-Синявинской операции при прорыве блокады Ленинграда. Этой теме ребята уделили особое внимание.

Светлана Пономарева, учитель начальных классов НСШ№16:

— Составили такое письмо, в котором дается именно информация о 314 стрелковой дивизии, о тех военных действиях, где она принимала активное участие. Мы думаем, что там много о ВОВ, еще которые не раскрыты и хотим, чтобы нас поддержали другие школы города.

Сегодня школьники приготовили более 30 весточек. В дальнейшем ребята планируют рассказывать о других событиях Великой Отечественной войны.

Анастасия Остертак