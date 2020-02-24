С 20 февраля в СК начала свою работу комиссия по присуждению грантов

27-летний Артем Подлобко в шаге от своей мечты. Молодой бизнесмен шел к ней пять лет. Мастер массажа учился у лучших специалистов, сначала московских, затем китайских. Опыт, привезенный из Белокаменной и Поднебесной, североказахстанец был готов применить на практике.

Но для стабильного и законного заработка мало быть просто профи массажа, но еще и в бизнесе нужно разбираться. Приобрести недостающие знания Артему помогли в областной Палате предпринимателей.

Артем Подлобко, выпускник проекта «Бастау»:

— Я очень доволен какой у нас был куратор, то как доносил до нас информацию. Для человека, который не из сферы предпринимательства это очень полезно. Я очень рассчитываю все средства гранта потратить на оборудование, которое мне в дальнейшем поможет оздоровить людей.

Грантовые деньги покроют лишь часть суммы, ее остаток Артем вложит самостоятельно. Профинансировать его дело или отказать, решит специальная комиссия. Через нее пройдут больше 130 молодых предпринимателей.

Марат Искаков, заместитель директора Палаты предпринимателей СКО:

— В основном это будут те выпускники программы «Бастау», кто обучился в этом 2019-м и не получил финансирование, а уже на этот год перешел. Проект должен быть востребованный, он должен быть подтвержден бизнес-планом и проработан, чтобы приносил прибыль, доход. Чтобы новый предприниматель мог содержать себя и свою семью.

Комиссия закончит присуждение грантов уже в конце этой недели. А еще через месяц в «Атамекен» для обучения придут новые ученики программы «Бастау». В 2019-м ее освоили больше 2,5 тысяч североказахстанцев, почти все из них получили гранты и открыли свое дело.

Также в области среди молодых людей в прошлом году большой популярностью пользовалась программа «Жас касыпкер». По ней в 2019-м обучились свыше полтысячи жителей региона.

Дарья Пышмынцева