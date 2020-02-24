Поправки по трём направлениям планируют внести в гражданский процессуальный кодекс

Общество

20:59 24 Февраля 2020

По новому законопроекту теперь у судей будет больше полномочий. К примеру, по собственной инициативе он сможет активно обсуждать доводы сторон, проверять обоснованность их доводов или же потребовать любые другие доказательства. В сравнении с нынешним кодексом использовать вышеперечисленное судьи не имеют права.

Гулзия Едрисова, судья Северо-Казахстанского областного суда:

— Люди не все грамотные, не все имеют возможность нанять адвокатов. В силу этого, такие дела проходят «формально». Сколько сторона предъявит доказательств, таким образом, и рассматривается дело. 

Специалисты говорят, законопроект упрощает работу самого суда и экономит время участникам процесса. Взять простые гражданские дела. Отныне рассматривать их судьи смогут единолично, без присутствия представителей сторон в электронном формате.

Гулзия Едрисова, судья Северо-Казахстанского областного суда:

— Чтобы исключить ненужную бюрократию предлагается исключить 7 определений судов. Например, раньше судья уделял минут 10 времени о назначении дела, чтобы объявить о дате дела. Зачем это нужно? Поэтому предлагается такие простейшие акты планируется упразднить.

В ногу со временем. Новые изменения предусмотрят и то, что служители Фемиды теперь смогут заслушивать свидетелей по видеосвязи. Через смартфон, компьютер или же другие устройства. Отмечу, законопроект еще не принят и находится на рассмотрении в Парламенте.

 

 

Абай Альжанов

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