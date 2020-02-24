Необычную арт-презентацию провели в Петропавловске

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Мы во Дворце школьников. Обычно журналисты приезжают сюда, чтобы сделать материал о самых современных секциях и тренингах, интересных разработках и их молодых создателях. Но этот репортаж будет не про науку или IT, а про искусство глазами молодого петропавловского художника.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Первая выставка Станислава Алерта была летом 2019-го. Она проходила несколько недель и собрала сотню петропавловцев. На достигнутом художник не остановился и спустя полгода снова удивил североказахстанцев своими работами.

Станислав Алерт, художник:

— Она кардинально отличается, во-первых. стилистикой, во-вторых, качеством исполнения. Это такая контрольная моя работа, домашнее задание, так скажем. «Интроверт» — очень интересное название выставки, оно несет такое внутреннее состояние, возможно, кто-то разглядит в картинах что-то свое.

Что-то свое или даже себя. Вдохновение молодой арт-автор берет от всех и всего, что его окружает. Потому на холстах близкие друзья, яркие знакомые и кумиры Станислава. Его работы о людях и для людей, которые в день выставки с удовольствием делали фото с картинами молодого художника, разглядывали их, обсуждали, делились впечатлениями.

Гости:

— Очень шикарная выставка, Стас молодец. Мы когда были на выставке летом и тогда было прекрасно. и в этот раз виден прогресс человека, то, что он старается.

— Мне очень понравилась девушка с розовыми волосами, ее вроде как написали с девушки, которая в начале шоу выступала. Еще нравятся огромные холсты, оформленные втроем, вчетвером с разными предметами.

— Да, конечно, Стас очень талантливый человек, я считаю, что его не только на уровне нашего города должны знать и области. На этой выставке затрагиваются социальные темы, так что населению нужно приходить смотреть, развивать свой вкус.

А еще воображение. Каждую работу гости выставки могли трактовать по-своему, этого и хотел автор необычных работ. Например, у этой красно-черной стены, с постерами в такой же цветовой гамме, петропавловцы проводили по десять, а иногда и по 30 минут.

Все пять работ, созданных Станиславом в фотошоп, со своим характером и идеей. Прелесть в том, что их вариаций, может быть, тысячи.

Станислав Алерт, художник:

— Самая знаменательная, наверное, работа — это «Семя»- мальчик с автоматом. Она несет двойной смысл. Что родителя посеют, то и пожнут. Та же самая картина «Рывок», в любом случае кратчайший смысл ее: «Просто встань выйди из дома и все будет!

Все будет, но каких-то периодов жизни нам уже не вернуть. Экспозиция «Мороженое» или «Конец детства» именно об этом. Яркая, но только на первый взгляд работа, рассказывает о том, как быстро пролетает самая сладкая и беззаботная пора.

Когда все, что ты должен делать — это хорошо кушать и спать, а еще слушать родителей. Как и на первой выставке, родные молодого художника пришли на вторую презентацию его работ, чтобы поддержать его.

Делали это и гости, которые помимо картин могли насладиться небольшим модным перформансом. Девушки в дождевиках, раскрашенных вручную — крик души молодого художника, который призывает жителей региона беречь природу и минимизировать использование пластика и целлофановых изделий.

Им можно дать яркую вторую жизнь, небольшой показ мод это доказал. Также арт-автор считает, что помогать нужно не только природе, но людям, которые в этом нуждаются.

Станислав Алерт, художник:

— Все те картины, которые распродаются уйдут на благотворительность, у моей подруги небольшая беда случилась, мы хотим ей помочь.

Известному в городе тренеру и организатору благотворительных мероприятий 25-летней Екатерине Башкатовой совсем недавно поставили страшный диагноз — рак. Сегодня вся область стремится помочь молодой и талантливой девушке.

Сделать это можете и вы. А 1-го марта Дворец молодежи распахнет свои двери, для гостей благотворительного концерта. Все собранные деньги от продажи билетов на него, пойдут на лечение Екатерины.

Дарья Пышмынцева