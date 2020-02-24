Кюи Абая и Курмангазы прозвучали в ТРЦ «Dostyk mall»

Вышли на шопинг, а попали в зал филармонии. И билет на концерт здесь не нужен. Аплодисменты и внимание зрителей — большего артист и не просит. Услышав народные мотивы, горожане забыли о списке покупок. Настолько заворожило звучание домбры и кобыза.

Кюи Абая и Курмангазы исполнялись на казахских народных инструментах под аккомпанемент контрабаса, духовых и ударных. Акцент сделали на фольклорных мотивах. То, что близко простому народу, а значит и душе музыканта.

Кайырлы Гафуров, дирижер оркестра казахских народных инструментов имени «Сегіз сері»:

— Сегодня такой необычный концерт. Иногда бывает, зритель не всегда попадает на наши концерты. Поэтому чтобы все горожане увидели наше творчество, ознакомились с творчеством оркестра. В честь года юбилейных дат мы решили посвятить наше творчество зрителям.

Где бы ни выступали, главное, отдача зрителей, говорит Байымбет Кубайдолла. Со своей двухструнной спутницей он выступает больше 10 лет. Играли и под проливным дождём, и палящим солнцем. Исполняли произведения даже в общественном транспорте. В общем, к необычным площадкам начинают привыкать.

Байымбет Кубайдолла, артист оркестра казахских народных инструментов имени «Сегіз сері»:

— С технической стороны: здесь не концертный зал. Акустика не очень хорошая. Но нам, как музыкантам, профессионалам, особо несложно. Для нас, главное, чтобы зрители были довольны.

И эту задачу артисты выполнили на отлично. За час сыграли более 20 произведений. Посетителей с утра хоть и было немного, но мимо оркестра никто не прошёл.

Гости:

— Читала в объявлении и специально пришла послушать музыку этого оркестра. Мне очень нравится творческий коллектив.

— Я люблю слушать музыку, и я хорошо отдыхаю.

— Решили пойти в детский развлекательный центр, но увидели внизу концерт…. Очень стало интересно. Мы остались здесь.

— Огромное спасибо оркестру, что в выходные дни устраивают нам концерты.

Айгерим Мукашева