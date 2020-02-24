ФК «Кызылжар» одолел турецкий клуб «Еспарта Эмреспор»

В предпоследнем товарищеском матче петропавловцы обыграли соперников со счётом 3-1. Дублем за нашу команду отметился новичок Игорь Зенькович. Еще 1 голом отличился Максим Скорых.

В предпоследнем товарищеском матче петропавловцы обыграли соперников со счётом 3-1. Дублем за нашу команду отметился новичок Игорь Зенькович. Еще 1 голом отличился Максим Скорых. Свой заключительный дружеский поединок «орлы» проведут 25 февраля, сыграют против польской команды.

Свой заключительный дружеский поединок «орлы» проведут 25 февраля, сыграют против польской команды.

Абай Альжанов