Более 50 студентов и школьников СКО представили свои бизнес-проекты

Адиль Азамат обеспокоен экологическими проблемами. Пластиковых и целлофановых пакетов в городе очень много, говорит молодой человек, их переработка принесет не только пользу для окружающей среды, но и экономическую выгоду.

Комментируя последнее, молодой человек считает, что из переработанного пластика можно изготавливать прочную тротуарную плитку. Чем он и занимается. Заверяет, над таким проектом до него в республике еще никто не работал.

Получается, выгодно и с заботой об окружающей среде. Образцы стройматериала он уже сделал и с уверенностью презентовал на конкурсе. На изготовление одной плитки у него уходит примерно 20 минут.

Адиль Азамат, студент Назарбаев интеллектуальной школы:

— Этот экземпляр мы создали в школе на специальной печи. Для этого мы использовали обычный песок и переработанный пластик. После, мы смешали, нагрели и получили готовую смесь. Которую мы положили в заранее приготовленную форму. Затем мы спрессовали её собственным механическим прессом и получили готовую продукцию.

Егор Грозный и Абзал Омаров тоже хотят заняться предпринимательством. Будущие финансисты не хотят засиживаться в офисах. Поэтому студенты решили открыть свой «сэконд хэнд». Вложений много не требуется, и должно быстро окупиться, уверены они. Свой проект ребята продумали до мельчайших деталей.

Егор Грозный, студент СКГУ им.М.Козыбаева:

— Почему именно занятие сэконд хэндом, потому что именно это занятие позволяет купить себе брендовую вещь уже по низкой цене. То есть наш проект подразумевает прямые поставки товара с Европы и перепродажа на рынках Казахстана». Наценка будет составлять 200%. но при этом, это не будет слишком высокий ценой. То есть, одно платье-сарафан будет стоить 5490 тенге, что является доступной ценой для брендовой одежды.

Конкурс стартап -проектов «Redspark2020» в местной альма-матер проводится впервые. Инициаторами его проведения стали преподаватели факультета истории, экономики и права. Здесь надеются найти среди молодых и активных будущих предпринимателей. Участвовать в конкурсе могут ребята в возрасте от от 16 до 26 лет.

Азамат Баймагамбетов, руководитель офиса коммерциализации результатов научных исследований СКГУ им.М.Козыбаева:

— За первое место у нас предусмотрено финансирование в размере 30 тысяч, за второе место-25 тысяч тенге, третье место-20 тысяч тенге и четвёртое место- полугодовой абонемент в бассейн университета.

С авторами лучших проектов конкурса планируют работать в ХАБе палаты предпринимателей «Атамекен». Там ребята смогут доработать свои идеи под руководством опытных бизнесменов, а после, выиграть грант на её финансирование.

Айгерим Муканова