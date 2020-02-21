В СК с рабочей поездкой побывал председатель правления фонда «Самрук-Қазына» А.Есимов

Новые возможности, большие перспективы! Сегодня СК посетил председатель правления фонда «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов. От лица холдинга он заключил договор с акиматом нашей области.

Много пустующих цехов и простаивающих площадей. А в советское время на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения «работал» каждый квадратный метр. Трудились 15 тысяч человек. Сейчас только тысяча.

Потенциал у завода большой, отметил Ахметжан Есимов. Работать по максимуму поможет модернизация, которую начали в прошлом году, и крупные заказы. Последнее мы получим благодаря сотрудничеству с компаниями «Самрук-Қазына».

Сейчас изготавливают детали оборудования для нефтяной промышленности: добычи чёрного золота, ремонта и обслуживания скважин. Линейка продукции внушительная. И всё это будут выпускать в Петропавловске.

Михаил Войсковой, главный инженер АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»:

— Будут загружены все цеха, все переделы нашего предприятия на ближайшие 6 месяцев. Это наши исконные изделия, которые ПЗТМ разработал 15 лет назад. Мы эти изделия всегда выпускали. Но последние 1,5-2 года мы от них отошли.

Благодаря поддержке «Самрук-Қазына» производство восстановят. Сейчас подписывают договоры с компаниями «Oil Services Company» и «КазМунайГаз».

Ахметжан Есимов, председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»:

— Если в прошлом году вы поставляли продукцию нашим предприятиям на 600 млн тенге, то сейчас подписали на 2,5 млрд тенге. Это объём, рабочие места, занятость, налоги в бюджет.

И это продукция нужна компаниям «Самрук-Қазына», подытожил Ахметжан Есимов. Сотрудничество выгодное всем. Главное, чтобы предприятия укладывались в сроки, а качество не вызывало нареканий. Тогда можно подумать и об увеличении портфеля заказов.

Об этом председатель правления фонда «Самрук-Қазына» говорил и на встрече с кировчанами. Ахметжана Есимова ознакомили с производством многослойных печатных плат. Они лежат в основе выпускаемой продукции, которой, кстати, заинтересовались национальные компании.

«Военизированная железнодорожная охрана», «Қазақстан темiр жолы». С ними кировчане заключили три договора на поставку релейных шкафов, они нужны для размещения приборов, охранной сигнализации, обслуживания радиоустройств.

Портфель заказов превысил 6 млрд тенге. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. По словам Ахметжана Есимова, руководство холдинга заинтересовано в поддержке отечественных производителей.

Проекты по импортозамещению будут поддерживать. От сухих завтраков и макарон до мыла и пластмассы. ТОО «Радуга» — один из лучших примеров того, что товары народного потребления можно и нужно выпускать самим.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Всё, что в экономике простых вещей, производится на этом предприятии. Только один вот этот цех производит на 3 млрд. Только вторичные полимеры.

А сейчас готовятся запустить производство бумаги. Уже выбрали место для цеха. Направление выгодное и перспективное.

Дмитрий Шарапаев, генеральный директор ТОО «Радуга»:

— Рынок РК закрыт на 60% по бумаге. Остальное всё завозится. Мы на севере. Крупнейшая компания «Карина» в Алматы. Макулатура отсюда едет в Алматы, потом готовая продукция приезжает сюда.

Кроме обычной целлюлозы, будут делать бумагу из вторсырья и даже соломы. Из 1 тонны льняной можно получить 500 кг целлюлозы. Это и называется экономикой простых вещей. О ней говорили и в здании областного акимата.

3 недели назад Кумар Аксакалов инициировал идею сотрудничества между СК заводами и национальными компаниями. Теперь они будут развиваться сообща благодаря подписанным договорам на 8,5 млрд тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Это только начало той большой работы, которую мы можем организовать в перспективе. Руководители нацкомпании убедились в потенциале наших заводов. Мы имеем большое направление по железной дороге.

Связи наладили не только флагманы промышленности. Сотрудничество заключили и в социальной сфере. Будет открыт реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Сбудется мечта тысяч североказахстанских мам и пап.

Ахметжан Есимов, председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»:

— Также оказывается содействие по строительству спортивной инфраструктуры в отдаленных районах области. В рамках проекта «Медицинский пояс» будет обеспечена медпомощь жителям сел и посёлка. По линии «Казахтелеком» развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры. «Казпочта» — развитие электронной торговли.

Эти и множество других пунктов соцподдержки отражены в договоре, который наша область заключила с фондом «Самрук-Қазына».

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Меморандум буквально два листа, но содержание огромное. Это не только загрузка наших заводов, это поддержка медицины, развитие спорта, инфраструктуры. В Уалихановском районе мы поставим 25 мачт. Вы знаете, что многие сёла у нас находятся там без связи.

Айгерим Мукашева