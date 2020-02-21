В школе №17 провели концерт и выставку с национальным колоритом

Невероятная атмосфера праздника чувствовалась в фойе школы. Колоритные национальные костюмы, теплые и приветливые улыбки на лицах ребят. Так, школьники встречают гостей. На выставке, которую организовали школьники, можно увидеть предметы быта, книги на разных языках, символику многих стран.

Среди тех, кто сегодня демонстрирует гостям традиции своего народа, Анджела Маргарян. 2 года назад 11-классница вместе со своей семьей переехала жить из Армении в Казахстан. За время обучения в школе-комплексе национального Возрождения девочке удалось выучить казахский, «подтянуть» свой английский и русский. Не забывает Анджела совершенствовать и свой родной язык.

Анжела Маргарян, учащаяся школы-комплекса национального возрождения №17:

— Я очень рада, что моя школа дает мне возможность изучать свой родной язык. Сегодня на выставке мы показываем книги как на армянском, так и на русском языке, алфавит, наш герб. В течение года мы занимается, изучаем свой родной язык, культуру и традиции Армении.

Изучает свой родной язык в чечено-ингушском отделении и восьмиклассница Тамара Сайдулаева. Учится она в другой школе, но каждый день приходит сюда на занятия. Народных достояний и особенностей в культуре чеченского народа много. Чтобы рассказать обо всем, понадобится много времени, — с гордостью рассказывает Тамара.

Тамара Сайдулаева, учащаяся комплекса «Колледж искусств -специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля»:

— Здесь рассказывается об очерках истории, тут также мы привезли сувениры из нашего города, тут национальные ингушские костюмы, башни, мечеть в городе Грозном. Вот изделия ручной работы, сделанные из дерева.

Такое мероприятие именно в рамках международного дня родного языка здесь проводится впервые, — говорит Лаззат Жалмуканова. Хотя концерты с национальным колоритом и выставки здесь явление частое. В основном инициируют их сами ученики.

Лаззат Жалмуканова, директор школы-комплекса национального возрождения №17:

— В нашей школе обучаются более 22 представителей разных национальностей. Кроме этого, в учебном заведении 9 национальных отделений. В этом году 25-летие АНК и это настоящий праздник для нашей школы. Уникальность образовательного учреждения, что все дети могут изучать свой родной язык.

После выставки всех гостей и учащихся школы ждал большой концерт.

Анжелика Сычева