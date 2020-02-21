В педагогическом колледже стартовал 12 международный турнир по футзалу

Команде футболистов Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа — около 15 лет . В наступившем году она была лучшей в этом турнире. В этом — ребята стали чемпионами республики.

Конкуренцию им составили футболисты из 346 колледжей страны. Вот уже 4ый год Мейирхан играет на позиции нападающего. Сам спортсмен уверенно говорит о победе в этой игре.

Мейирхан Толебай, игрок команды СК ППК:

— В турнире мы сыграли с медколледжем и с колледжем ПСэК. И мы их выиграли. Первая игра была 12:0, а вторая игра была 11:1. И вышли теперь в финал с Омском.

Команда СК ППК каждый год обновляет ряды своих футболистов. Основная возрастная категория — ребята 18-20 лет. Готовились к турниру долго, тренировки проходили каждый день, рассказывает Алпамыс Магавин.

Алпамыс Магавин, инструктор физического воспитания СК ППК:

— Наша команда существует уже на протяжении 15 лет. Сотрудничаем с командой Кызылжар. Наши студенты являются дублирующей командой нашей области. Также по минифутболу являются чемпионами Казахстан 2019 года.

Гости турнира — команда из Омска. Студенты авиационного колледжа на соревнования приезжают уже в третий раз. Говорят, ответственно подошли к подготовке, ведь перед ними стоит важная задача — защитить честь своего учебного заведения.

В первый день турнира они сыграли с командой колледжа Северо-Казахстанского университета. Они борются за главный кубок.

Влад Меденов, игрок команды Омского авиационного колледжа:

— В первый день мы разыгрывались и как бы первая игра нам не особа далась, как говорится, с поезда приехали. Сыграли 5-1. Во втором тайме включились выиграли команду. Со второй командой у нас как-то полегче. Тренер правильно дал установку. Установку мы выполнили.

На этой захватывающей ноте команда СК ППК снова стала победителем. Омичи потерпели поражение со счетом 5:4, тем самым оказались на втором месте. Третье место досталось игрокам Северо-Казахстанского государственного университета.