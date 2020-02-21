В областном музее прошёл вечер памяти заслуженного педагога А.Игибаева

Человек с большой буквы. Так отзываются о заслуженном педагоге, нашем земляке Аскаре Игибаеве его ученики, коллеги, родные и близкие. Они сегодня собрались почтить память ветерана образования.

Жангельды Тажин, заместитель областного совета ветеранов:

— Он был народным учителем. Действительно, был авторитетом. В свое время он прославил Николаевскую среднюю школу не только в Республике, но и во всём советском Союзе. В 1968 году выступал на съезде учителей в Москве. Его выступление было посвящено организации учебно-производственной бригаде. Эта бригада была действительно уникальна в свое время.

Аскар Игибаев был наставником и вторым папой для сотен людей. 40 лет жизни он отдал Николаевской средней школе Есильского района. Душой и сердцем был верен своей профессии: сначала работал учителем истории, а затем директором этого учебного заведения.

Его уважали и неоднократно приглашали занимать другие должности. Однако, всегда Аскар Игибаев отвечал отказом. Настолько сильно педагог любил родной край.

Жангельды Тажин, заместитель областного совета ветеранов:

— В 58-м году, когда он стал директором, он был уже авторитетной фигурой в районе. Ставил ребром вопрос о строительстве новых школ. Аскар Иргибаевич был непросто умелым руководителем, но и человеком, который сплачивал коллектив.

За свои заслуги, трудолюбие и профессионализм педагог был удостоен ордена Ленина. В то время такую награду присуждали только отличившимся. Бывший коллега Аскара Игибаева Каирлы Едресов вспоминает, что этот человек никогда не жалел себя и отдавал все силы, чтобы передать знания своим ученикам.

Каирлы Едресов, председатель областного общественного совета:

— Мне посчастливилось начинать свою деятельность в 1966 году. Аскар Игибаев — это человек воспитывал меня как сына . Его советы, наставления мне в жизни пригодились. Свое дело он всегда выполнял с честью.

Сегодня Аскару Игибаеву исполнилось бы 90 лет.

Абай Альжанов