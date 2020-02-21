В этом году исполняется три года программе «Рухани жангыру»

Общество

21:36 21 Февраля 2020

В этом году исполняется три года программе «Рухани жангыру«. За это время проделана огромная работа. Только по спецпроекту «Туган жер«, который направлен на развитие малой родины, построено 27 объектов, ещё 402 — реконструировано. Проводятся мероприятия в самых разных направлениях.

Кстати, в прошлом году проектный офис провёл тщательный анализ всех мероприятий за несколько лет. И решили сократить количество мероприятий, исключив те, что никак не относятся к «Рухани жангыру«.

Рысжан Нургалиева, руководитель центра общественного развития и информации: 

— В 19 году плановых мероприятий было 194, в этом уже 110, и если в прошлом году мероприятия были по 6 направлениям и 13 спецпроектам, то в этом году направления систематизировали и сделали три направления.

 

 

Алена Хан

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