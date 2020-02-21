Столичные эксперты разъяснили новый Закон о митингах

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан:

— Согласно Конституции наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специальные места. Причём не на окраинах городов.

Это слова из третьего блока первой главы послания Касым-Жомарта Токаева. Они посвящены работе современного и эффективного государства. К теме демонстраций, шествий и пикетов президент Казахстана вернулся снова уже в конце 2019-го во время второго заседания Национального совета общественного доверия.

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан:

— Митинги допустимы, если они не нарушают закон, общественный порядок и не мешают покою граждан.

На этих кадрах несанкционированные митинги. Например, здесь жители Зайсана требуют перекрыть границу с Китаем из-за последних тревожных событий. А это город любви, правда, с первых секунд, так и не скажешь.

На видео жители Парижа протестуют против повышения цен на бензин. А вот немецкие полицейские пытаются «успокоить» собравшихся, которые хотят, чтобы власти наконец-то их услышали. Вот только слушать и слышать совсем разные пусть и очень похожие глаголы.

Казахстан выбрал второй из них и сегодня пытается собрать мнения экспертов из разных регионов страны, чтобы вместе усовершенствовать, а затем утвердить закон о митингах. По словам правоведов, он не менялся с 95-го года. Но ведь сегодня на дворе 2020-й и почему бы не перенять международный опыт в этом вопросе?

Жаксыбай Самрат, писатель:

— Допустим, есть в Англии в очень высокоразвитой стране, есть парк, куда люди ходят и высказывают свое мнение о государстве, о гос. органах.

Предложение резонное, жаль, что только идеальной мировой модели для закона о митингах и способах их проведения не существует. Каждая страна трактует «правила» по-своему. Что же может подойти Казахстану? Для понимания давайте вместе узнаем определение понятия «мирный» митинг или собрание.

Жанат Кожахметов, ответственный секретарь Министерства информации и общественного развития РК:

— Мирное собрание — публичное мероприятие, являющееся по своему характеру мирным, ненасильственным, невооруженном, не создающим угрозу безопасности жизни, здоровью, нравственности правам и свободам граждан, общественному порядку. Проводится в форме собрания, митинга, шествия или пикета.

Всё, что не соответствует выше озвученному понятию из мирного собрания переходит в несанкционированное или незаконное действо. Так как же казахстанцы могут правильно проводить митинги, конечного ответа на этот вопрос пока нет. Есть только первые предложения.

Жанат Кожахметов, ответственный секретарь Министерства информации и общественного развития РК:

— Внедряется уведомительный порядок для пикетов и митингов, собраний до 250 человек. Также предусматривается регламентирующий порядок для шествий, демонстраций и митингов свыше 250 человек. Также законопроектом определяется компетенция местных исполнительных органов, по утверждению специализированных мест, где возможно проведение мирных собраний.

Они могут проходить исключительно в центре, но ни в коем случае не на окраине города.

Дарья Пышмынцева