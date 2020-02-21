Премьера «Любовь до потери памяти» состоялась в каздрамтеатре

Спектакль необычный: живая музыка, непривычно яркие костюмы у актёров. Всё это вкупе создаёт особую атмосферу в зале. В спектакле «Любовь до потери памяти» показали историю психолога и его пациента. У последнего проблемы с памятью. Не помнит даже своего имени. Психолог решает ему помочь, но в итоге сам сходит с ума.

Асылхан Разиев, актёр казахского музыкально-драматического театра им.С.Муканова:

— В этом спектакле каждому герою есть то, о чём нужно сказать. Благодаря ему мы смогли передать свои чувства и эмоции, которые были внутри нас. Конечно, было непросто совместить игру на сцене со своими мыслями, но нам это удалось.

Режиссёр спектакля Аскар Наймантаев, заслуженный деятель культуры нашей страны. Он лично занимался переводом пьесы на казахский язык.

Фархад Молдагали, актёр казахского музыкально-драматического театра им.С.Муканова:

— В прошлом году мы обратились к Аскару Наймантаеву с просьбой, поставить эту пьесу на нашей сцене. Так как в нашем репертуаре не так много работ в жанре комедия. Думаю, зрители оценят наши старания.

Спектакль шёл два часа, но зрители этого даже не заметили. Говорят, было очень захватывающе.

Зрители:

— Спектакль очень интересный и весёлый. Получили много новых эмоций.

— Мы отлично провели время. Не перестаю удивляться игре актёров. Надеюсь, таких спектаклей будет больше.

Это первая премьера казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова в новом году.

Айгерим Муканова