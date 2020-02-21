Экологи СКО проверили больше 100 предприятий и выявили 306 нарушений

В прошлом году за нарушение экологического законодательства в регионе выписали 90 штрафов больше чем на 5 млн тенге. Взыскали 95 процентов. А три судебных иска на 6,5 млн удовлетворены решением суда и сейчас находятся на исполнении. Большая часть ущерба приходится на очистные водопропускные и водоотводные сооружения городского акимата.

Ерболат Умаров, руководитель департамента экологии по СКО:

— Начата процедура ликвидации предприятия, в связи с этим в настоящий момент сложности с выплатой суммы штрафа. Оплата ущерба будет произведена в порядке очередности согласно статьи 51 гражданского кодекса.

За 2019 год на рассмотрение экологов поступило 70 обращений. В их числе просьбы горожан разобраться с массовой вырубкой деревьев на улицах областного центра.

Ерболат Умаров, руководитель департамента экологии по СКО:

— Совместно с природоохранной прокуратурой обращение и акт прокурорского реагирования были направлены в аппарат акима города Петропавловска. Цель — рассмотрение и принятие мер по недопущению вырубки деревьев. В результате этого вырубка деревьев в городе приостановлена.

Острые проблемы, которые требуют обязательного решения — горение и увеличение количества несанкционированных свалок. Их в области 864. На ликвидацию из бюджета выделено 25 млн тенге.

Ерболат Умаров, руководитель департамента экологии по СКО:

— С целью исполнения предписаний на городском полигоне твердо-бытовых отходов смонтирована сортировочная лента, а ТОО «Дорожник» заключил договор с предприятием специализирующимся на сортировке и переработке отходов.

Кстати, по просьбе жителей города весной в Петропавловске проведут замеры выбросов от общественного транспорта. В случае нарушений примут соответствующие меры.

Алена Хан