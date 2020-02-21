Более 700 волонтёров помогли жителям частного сектора убрать снег

Дом 75-летней Веры Дёровой один из первых, куда с лопатами в руках и с желанием помогать приехали волонтёры. Пенсионерка уже много лет живёт одна. Поэтому такая встреча с активистами, для неё в первую очередь, отдушина, возможность пообщаться с молодым поколением.

Вера Дёрова, жительница г.Петропавловска:

— Вы видите, сколько в этом году снега выпало, и чтобы мы весной не кричали: мы тонем, помогите. Вот за этом мы благодарны ребятам. Мы попросили уборку во дворе. Дом низкий, боимся проснемся ночью и будет плавать.

Благодаря энтузиазму, с которым работают волонтёры, пенсионеры точно не «поплывут». Лопата за лопатой. За полчаса они убрали снег во всём дворе. И даже вышли на придворовую территорию. Работали так, что даже усталости не почувствовали, говорят добровольцы.

Мади Шамшимет, студент СКГУ им.М.Козыбаева:

— Я считаю это очень полезное дело. Мы обязаны помогать старшим. Когда я узнал, что началась эта акция, сразу без раздумий решился принять в ней участие. Я очень горд тем, что я не остаюсь в стороне.

Помогают бороться с сугробами не только пенсионерам. Оксана Кропачева — мама троих детей. Воспитывает двух дочерей и сына одна. Мужских рук в хозяйстве не хватает. Поэтому выполнять тяжелую работу, в основном приходится самой. Увидев возле дома волонтёров с лопатами, сначала даже немного растерялась, признаётся Оксана.

Оксана Кропачёва, жительница г.Петропавловска:

— Честно говоря, была в шоке от того, что столько народа. Мне это, действительно, реальная помощь. Я физически не успеваю, я чищу, но учитывая сколько осадков в этом году, самой никак. Дети у меня, чтоб помогать. Физически им сложно. А тут столько народа, такая помощь. Мне она, действительно, как никому необходима.

Ещё 700 добровольцев, таких, как Мади Шамшимет, приняли участие в акции. Её запустили по инициативе главы региона.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— В первую очередь это касается одиноких пенсионерок, инвалидов, которые не имеют возможности вывести снег, я думаю, волонтерские движения, как никогда, кстати. Мы сегодня охватим порядка 73-75 одиноких пенсионерок. Эту работу мы будем продолжать все время. Это не разовая акция.

Активисты обещают регулярно приходить к землякам, которые нуждаются в помощи, и помогать в уборке снега.

Анжелика Сычева