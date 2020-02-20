Заплатил свои налоги, заплати и чужие…

ТОО «Юна-ЛТД» уже 20 лет занимается угольным бизнесом. Поставки осуществляет в областной центр, а также Булаево и Мамлютку. Сейчас работа стоит. После налоговой проверки в 19 году на имущество руководителя товарищества наложили арест.

Алик Дядин, директор ТОО «Юна-ЛТД»:

— В процессе проверки находят, что у нас был один поставщик «Уголь Торг», провинился, не уплатил налоги, и нам выкатывают порядка 8 млн тенге, говорят заплатите за них.

Хотя за это поставщика уже осудили, а позднее провели банкротство предприятия. Уголь поставляли железнодорожным транспортом, и у директора компании есть все соответствующие документы, но несмотря на это налоговики признали сделку мнимой.

И выплаты, которые в казну должен был сделать поставщик, доначислили североказахстанскому бизнесмену. Чтобы разобраться в этом сложном деле он обратился за помощью в палату предпринимателей.

Инесса Куанова, председатель совета по защите прав предпринимателей ПП СКО:

— С начала только этого года по обращениям наших 4 предпринимателей, налоговые органы произвели доначисления налогов и пени на сумму 274 млн тенге, это очень большие суммы для наших предпринимателей, поскольку эти суммы должны были уплатить их поставщики и контрагенты.

Сейчас спор «Юна-ЛТД» с департаментом госдоходов находится в суде. Эксперты региональной Палаты предпринимателей оказывают бизнесмену юридическую помощь и помогают доказать действительность сделки. Суд состоится 26 февраля.

Алёна Хан