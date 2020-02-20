За сосульки на крышах штрафуют полицейские

Правоохранительные органы

20:35 20 Февраля 2020

На крышах домов за зиму скопились сосульки и немало снега. В связи с этим начались работы по своевременному вывозу снега и очистке крыш от наледи. Содействие оказывают и участковые инспекторы. В Управлении полиции города Петропавловска создана специальная группа, которая ежедневно ведёт мониторинг.

Александр Розбах — заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Вручаются уведомления, чтобы своевременно произвели очистку крыш от снега. В случае несвоевременной очистки данные председатели КСК будут привлекаться к ответственности по статье 505 КРКоАП. Также уделяется внимание ИП: магазинам, кафе. Если снег не будут очищать — к ним будет применяться адмответственность.

С начала года составлено 729 административных протоколов за нарушение правил благоустройства. В 7 случаях за повторное нарушение собственникам пришлось заплатить штраф. Многоэтажки, в которых отсутствуют старшие по дому и КСК, становятся проблемными. Тем не менее полицейские проводят разъяснительную работу.

Спасатели напоминают о необходимых мерах безопасности. Рекомендуют обходить опасные участки, быть бдительными, а родителям следить за маршрутом своего ребёнка. Также советуют не парковать машины под крышами домов.

 

 

Анастасия Остертак

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