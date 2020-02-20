Яркий старт юбилейных дат

Какой год, такой и старт. Яркий, интересный, эмоциональный. Цель уникального и богатого на события 2020-го — изучить, понять, почувствовать себя частью выдающихся фигур и событий, оставивших исторический след не только в нашей, но и в других странах. Казахстанцы должны достойно и при этом бюджетно провести все торжества.

Куралбек Атамуратов, руководитель управления культуры СКО:

— Согласно поручению главы государства, мы уменьшили мероприятия. До этого было около 140 мероприятий, мы их уменьшили до 80. Это крупные. А в разрезе районов мы уменьшили из 400 до 250. Здесь согласно поручению мы проводим мероприятие не чтобы провести, а в первую очередь, мы обращаем внимание на духовно-нравственное воспитание молодежи.

Любить науку, как аль-Фараби, мыслить, как Абай, чувствовать и писать, как Сабит Муканов. Это личности, с которых сегодняшним представителям поколения next нужно брать пример. Для этого труды великих людей молодежи надо показывать и рассказывать о них.

Чем красочнее и динамичнее все будет проходить, тем больше вероятность встретить школьника или студента не с гаджетом в руках, а книгой, билетом на выставку или спектакль. В 2020-м североказахстанцы смогут насладиться юбилейными премьерами в новом казахском театре.

Фархад Молдагали, художественный руководитель казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова:

— К 175-летию Абая Кунанбаева мы готовим новую постановку, зрители увидят ее в новом театре, который сдадут в этом году. Это очень волнительно и ответственно, сейчас мы много репетируем, продумываем детали. Хочется, чтобы все было идеально.

Музыкальные и театральные представления, выставки. Их в честь юбилейных дат будет много. Резиденция Абылай хана приготовила много сюрпризов для жителей нашей и соседних областей.

Аян Садаев, директор музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Буквально на прошлой неделе ездили в Акмолинскую область, в город Кокшетау, в краеведческий музей, где к 750-летию золотой орды выставили передвижную выставку Резиденции Абылай хана. Музей Абая города Семея привезет в этом году передвижную выставку к юбилейной дате.

«Юнеско» и «Тюрксой». 2020-й год пройдет под эгидой этих двух международных организаций. Его 12 ярких и уникальных месяцев, наполненных юбилейными датами, будут насыщены самыми разными мероприятиями.

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Юбилейные даты 2020-го года:

1150-летие аль-Фараби

750-летие Золотой Орды

175-летие Абая Кунанбаева

120-летие Сабита Муканова

75-летие Победы в ВОВ

25-летие Конституции Республики Казахстан

25-летие Ассамблеи народа Казахстана

Официальный старт юбилейных дат в Северном Казахстане был дан 19 февраля, сразу на нескольких площадках.

Дарья Пышмынцева