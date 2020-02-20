В Петропавловске семью увезли в больницу с подозрением на коронавирус

Известно, что неделю назад они вернулись с отдыха в Тайланде. На данный момент там официально подтверждены 35 случаев заражения.

Недомогания у взрослых и двух детей 6 и 8 лет начались спустя 5 дней после возвращения из отпуска. Они обратились в больницу, где получили назначения. На следующий день улучшений не было.

18 февраля врач поликлиники принял решение госпитализировать семью в инфекционное отделение. В целях безопасности детей и их родителей одели в защитные костюмы, затем бригада скорой медицинской помощи доставила семью в больницу.

Олег Завьялов, главный врач детской областной многопрофильной больницы:

— Тут же были взяты материалы для проведения лабораторных исследований и где-то уже к часам к 10 — 11 было известно, что коронавирусная инфекция исключена. У всех четверых членов этой семьи выявлен и подтверждён грипп типа А. В настоящее время папа лечится во взрослой инфекции, двое детей и вместе с ними мама находятся в детской инфекции, состояние их стабильное.

Алена Хан