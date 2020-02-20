Три человека погибли, двое госпитализированы

Правоохранительные органы

20:59 20 Февраля 2020

Три человека погибли, двое госпитализированы. Страшная авария с участием североказахстанцев произошла на территории Акмолинской области на автодороге «Кокшетау — Омск».

Водитель «Мазды», житель села Ленинградского Акжарского района, направлялся в сторону Кокшетау. 20-летний североказахстанец выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Ей, кстати, тоже управлял житель нашего региона из села Байтус Акжарского района.

После лобового столкновения оба водителя погибли на месте. Унесла эта авария и жизнь 41-летней женщины, которая ехала в «Ладе». Остальные пассажиры госпитализированы. По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сейчас назначена автотехническая экспертиза. Ведётся досудебное расследование.

 

Айгерим Мукашева

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