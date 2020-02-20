СКУ и ТОО «Agro Lab» заключили меморандум о сотрудничестве

Свои двери эта агрохимическая лаборатория распахнула в ноябре прошлого года. Но по факту работать начали раньше. Специалисты выезжали в районы, брали пробы почв. Уже исследовали порядка 2 тысяч образцов. По 50 тысячам га аграриям выдали подробные, а главное, точные результаты.

Дмитрий Усов, заместитель директора ТОО «Agro Lab»:

— Даже на одном поле есть участки, где достаточно фосфора и где очень мало. И вот для чего нужна агрохимическая картограмма и вообще агрохимический анализ. Именно понять, что на отдельном поле происходит. Раньше таких данных не было. Вот в чём суть. Какие возможности наши аграрии получают.

В первую очередь получают экономию. Зачем дорогие удобрения тратить на всё поле, если питательных веществ не хватает только на нескольких участках. Это и называется точное земледелие. К тому же, некоторые виды таких витаминов меняют кислотность в почве. Из-за этого в дальнейшем может упасть урожайность. Потому исследование специалисты проводят комплексное и выдают рекомендации.

В «царстве пробирок» трудятся 15 человек. Каждый третий — выпускник СКГУ. В квалифицированных молодых кадрах здесь заинтересованы, говорит руководство «Agro Lab». Айгерим Хасенова выучилась в местной альма-матер на агронома, после стала магистром биотехнологии. Сейчас свои амбиции реализует в лаборатории нового поколения. После недельной стажировки девушку тепло приняли в ряды исследователей.

Айгерим Хасенова, лаборант ТОО «Agro Lab»:

— Коллектив молодой, хороший, дружный. Работа очень нравится. От нас требуется всё сделать по технологии, без ошибок. От нас зависит многое. Как мы отберем эти пробы, правильно или нет. От этого будет зависеть результат.

О специфике работы Айгерим и её коллеги рассказывают будущим агрономам. На экскурсии сегодня третьекурсники СКГУ. С любопытством в глазах Любовь Воскобой задаёт вопросы и с интересом слушает лаборантов.

Говорит, с детства любила работать с землей, выращивала возле дома фрукты, цветы и уже тогда не забывала об удобрениях и подкормке. А в выпускных классах твёрдо решила посвятить свою жизнь агрономии.

Любовь Воскобой, студентка СКГУ им. М.Козыбаева:

— Я очень рада, что мне представилась возможность посетить «Agro Lab». Я думаю, что приду сюда на производственную практику. Я получила много полезной информации. Здесь классное оборудование, новое современное.

Работать на таком оборудовании — мечта любого агронома. И у студентов СКГУ она сбудется. Для этого лаборатория и местный вуз заключили меморандум. Теперь студенты будут проводить здесь пары по предмету «Агрохимия».

Айгерим Мукашева