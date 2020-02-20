Новый бюджетный авиарейс «Петропавловск-Алматы» запустят в марте

Стоимость билетов начинается от 10 тысяч тенге. Перелеты в южную столицу 4 раза в неделю будет осуществлять авиаперевозчик главного города страны «FlyArystan».

Пассажирам доступны 12 классов бронирования. На первый месяц распроданы уже 20 % мест. В компании сообщили, весной начнут действовать прямые рейсы пока только в Алматы.

Однако в конце года планируют добавить маршруты в Нур-Султан и Караганду. Сейчас в «FlyArystan» насчитывается 4 аэробуса. По словам представителей авиаперевозчика, средний возраст воздушных судов не превышает 6,5 лет и соответствует всем стандартам безопасности.

Жанар Жайлауова, директор по маркетингу и отделу продаж авиакомпании «FlyArystan»

— Первый приоритет для «FlyArystan» -это безопасность полетов. Авиакомпания никогда не экономит на инженерно-техническом составе. Мы перевезли уже 900 тыс. пассажиров с мая по февраль. Продано более 1 млн билетов. И 47% билетов продали по цене ниже 10000 тенге.

Абай Альжанов