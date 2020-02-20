Блогера Константина Тимичева суд приговорил к 5 годам лишения свободы

Еще год назад честный, на первый взгляд, радеющий за простых горожан Константин Тимичев выступал со всех трибун, где открыто заявлял обо всех минусах работы городского общественного транспорта.

В прошлом водитель автобуса, на отчетных встречах акимов с населением рассказывал о том, как на самом деле обстоят дела в системе пассажирских перевозок. В соцсетях он создал блог, где публиковал разоблачающие ролики. Но, как выяснилось, у борца за справедливость были и личные интересы.

Абай Альжанов — корреспондент

— По материалам дела, летом 2019-го Тимичев заявил перевозчикам отступить лишь при одном условии, если те будут ежедневно платить ему по 200 тенге с каждого автобуса. Одна из предпринимателей деньги — 110 тысяч — на счет блогеру все-таки перечислила, а вот другой написал заявление в полицию. При получении двухсот восьмидесяти шести тысяч тенге его задержали.

Судебное разбирательство шло больше полугода. Сегодня в этом скандальном деле в Петропавловском городском суде поставили точку. Тимичева приговорили к 5 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности по трем статьям: «Вымогательство», а также «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в его отношении».

Михаил Гусев, судья Петропавловского городского суда

— По совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим суд приговорил К.Тимичева к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении максимальной безопасности.

Ранее судимый Константин Тимичев обвинения в применении насилия к полицейским и их оскорбление признал и даже попросил прощения у стражей порядка. А вот факт вымогательства по-прежнему категорически отрицает и заявляет, что будет обжаловать приговор.

Константин Тимичев, осужденный

— Никаких доказательств предоставлено не было, никаких водителей опрошено не было. Все показания разные. 5 лет за что?

Самих перевозчиков в зале суда не было, зато присутствовал их адвокат, которая заявила, что блогер понес мягкое наказание.

Светлана Андрейчук, адвокат

— Действия, которые он совершал на протяжении длительного времени, подрывали репутацию как самих перевозчиков, так и акимата, и отдел ЖКХ. Среди населения рост недовольства общественным транспортом искусственно подогревался. И это послужило результатом многочисленных проверок тех лиц, которые не были виновными.

Обжаловать приговор стороны могут в течение 15 дней.

Абай Альжанов