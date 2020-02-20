21 февраля — международный день родного языка

Родной язык Павла Радионова — русский. На нём говорит вся его семья, близкие и друзья. Знать и владеть языком своих предков для него важно, признаётся Павел. Но современный развивающийся человек изучением одного языка ограничиваться не должен.

Поэтому ещё будучи школьником, он увлёкся изучением казахского. Благодаря книгам, урокам и общению со сверстниками быстро его освоил. Сейчас, во взрослой жизни, эти знания ему пригодились.

Павел Радионов, сотрудник учреждения ЕС-164/3 :

— Я считаю, казахский язык — народным достоянием, его необходимо изучать, потому что в работе, при общении с коллегами, а также в жизни он необходим. Люди, в основном, удивляются, я думаю, что в наше время удивляться нечему. Потому что 21 век. Сейчас стало много людей, не казахской национальности, говорящих на казахском. Я знаю и чту традиции казахского народа. Знаю историю народа.

Среди тех, кто в совершенстве владеет государственным языком, и Карина Мелихова. Родилась и росла она в казахской деревне. Потому хорошо знакома с традициями, обычаями и языком. Говорит, казахским владеет лучше родного — белорусского.

Карина Мелихова, студентка СКУ им. М.Козыбаева:

— Я не думаю, что казахский язык нам не нужен, очень нужен казахский язык, потому что мы живём в Казахстане. Мы должны развиваться, развивать наш язык. Не только свой родной. Мне язык очень помогает, учусь на казахском отделении, меня всегда приглашают на конференции, на разные мероприятия.

Международный день родного языка провозглашён ЮНЕСКО почти 30 лет назад. В нашей области такие встречи в рамках этого дня проводятся впервые.

Асель Сулейменова, руководитель отдела управления по развитию языков СКО:

— Сегодня управление проводит среди представителей некоренной национальности пиар-акцию, приуроченную к этому дню.

По окончании встречи руководитель управления по развитию языков СКО и представитель Ассамблеи народа Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель — укрепление единства и взаимопонимания между представителями разных национальностей.

Анжелика Сычева