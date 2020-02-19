Юные поэты из СКО — в числе лучших

Именно это стихотворение-обращение к великому Абаю привело к победе юного акына. Поэзией школьник увлекается 5 лет. Говорит, произведение далось ему нелегко, работал над ним несколько месяцев. Изучал биографию и труды мыслителя.

Диас Аяган, воспитанник областной школы молодых акынов им. Ерика Аскарова:

— При подготовке к конкурсу я прочел более 20-ти книг великого Абая. Изучил все слова назидания. Знаю наизусть больше 10-ти стихотворений. В стихотворении, которое сочинил, я вложил всю свою душу и свою любовь к его творчеству. Признаюсь, писать о таком великом человеке было нелегко. Но жюри оценило мой посыл.

Еще одна победительница республиканского конкурса — Еркежан Толекеева. Ей 14. В столь юном возрасте девочка знает наизусть все слова назидания великого Абая . Именно эти знания помогли ей занять почетное третье место.

Еркежан Копеева, воспитанница областной школы молодых акынов им. Ерика Аскарова

— Я участвовала в номинации, в которой нужно было проанализировать слова назидания Абая Кунанбаева. Мы выбирали ячейки, в которых были сами трактаты. Мне попалось 21 слово. В нем говорилось о мудрости и о саморазвитии молодого поколения. Очень интересная и актуальная тема для конкурсантов. На подготовку дали 2 минуты.

Ребята обучаются в школе молодых акынов имени Ерика Аскарова. Во многом своим победам на республиканском конкурсе они обязаны своему руководителю, делятся школьники. На протяжении 2 лет Жаркын Жупархан готовил Диаса и Еркежан. Кроме них под его руководством обучаются около 50-ти юных талантов.

Жаркын Жупархан, руководитель областной школы молодых акынов им. Ерика Аскарова:

— В этом конкурсе у моих воспитанников была очень большая конкуренция. Ведь там собрались не только учащиеся школ, но и студенты колледжей и вузов. Творческое состязание проходило в 3 этапа. В группе Диаса было 60 участников. А у Еркежан еще больше. После тщательного отбора их стало намного меньше — 18. Но наши ребята все же оказались в числе лучших.

Всего в республиканском конкурсе «Абай жаққан бір сәуле» участвовало около 200 ребят со всех регионов страны.

Сабина Саттарова