Тилапия местного производства

Тилапия, или тиляпия нильская. Этих рыбок называет по-разному. В кабинете гидропоники предпочитают последний вариант. Родина тиляпии — Африка. Обитает в мелких ручьях, озёрах, иногда встречается и в солёной воде.

А здесь её выращивают в установках закрытого водоснабжения. И надо сказать, у североказахстанских школьников это неплохо получается. Её разводят здесь с прошлого года. Для этого в лаборатории установили 4 бассейна, температура воды в каждом — 23…24 градуса.

Анастасия Остертак, корреспондент:

— Тиляпия живет в пресной воде и очень неразборчива в еде. Питается планктоном, водорослями и прочей органикой. Здесь ей дают комбинированный корм и измельченные растения, которые выращивают в лаборатории.

Кормят рыбок трижды в день. На момент завоза вес мальков был всего 3 грамма. Сейчас рыбки выросли и весят до 700 граммов.

Воду в бассейнах очищают каждый час с помощью специальных фильтров. Спустя год кропотливой работы юные учёные хорошо знают, насколько может быть полезной тиляпия. По словам Артёма Кузнецова, рыба — источник белка, её употребление повышает иммунитет и улучшает память.

Артем Кузнецов, учащийся СШ №1:

— Ее мышцы не обладают костями, что является прекрасным гастрономическим свойством. Так же она имеет послушный характер, т.е. она очень послушна. Вот мы сейчас её взвешивали, она не проявляла каких-то усилий. Т.е. мы её спокойно взвешивали и отпустили. Так же обладает рядом витаминов — Б, К, Е.

Всего здесь более 500 особей. Кстати, первую партию рыбы уже поставили в одно из городских кафе. Меморандум о сотрудничестве с предпринимателем подписан.

Лариса Воробьева, заведующая научно-биологическим отделом Дворца школьников:

— Первую партию мы на пробацию отдавали для приготовления рыбных блюд. Те, кто пробовал эту рыбу, остались довольны вкусовыми качествами этой рыбы. И готовится следующая партия.

Также ребята хотят попробовать размножать тиляпию в условиях закрытого водоснабжения. Это исследование они уже начали. Отобрали несколько пар рыб и поместили в отдельный бассейн.

Анастасия Остертак