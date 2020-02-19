Полицейский покончил жизнь самоубийством

Новости МТРК

21:23 19 Февраля 2020

29 летний полицейский из Аккайынского района покончил жизнь самоубийством. Трагедия произошла в Петропавловске в прошлую субботу.

Молодой сотрудник полиции свел счеты с жизнью в одной из съемных квартир областного центра. Сейчас в социальных сетях активно обсуждают версии случившегося. Их несколько.

От сложных отношений с коллегами до семейных проблем. В настоящий момент начато расследование, которое находится на контроле у начальника департамента полиции Марата Тулебаева.

Динара Сагандыкова, сотрудник пресс-службы ДП СКО:

— Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 105 УК РК. По факту суицида проводится служебная проверка. Дело находится на личном контроле начальника департамента полиции.

 

 

Айгерим Мукашева

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