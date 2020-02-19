Наследие великой степи и выдающиеся личности

Богатая история, самобытная культура. Это одни из главных достояний нашей страны. То, что должен знать каждый, а ещё — сберечь и передать потомкам. На последнем сейчас и делают акцент.

Руслан Алишев, заместитель акима СКО:

— Разработан комплексный план. Только по Абаю и аль-Фараби есть план — 83 мероприятия областного и международного уровней. Наша концепция такова, что это не пышные празднования. Всё делается, чтобы мы развивали сознание, кругозор и развивались духовно.

Этот год для Казахстана богат на юбилеи и весьма значимые. Мы отмечаем 120-летие Сабита Муканова, 175-летие Абая. И эти даты важны не только для наших соотечественников. Труды великих умов изучают во всем мире и по сей день.

Ещё большее восхищение вызывают трактаты аль-Фараби. Гений своего времени или как его называют «Второй Аристотель». Только задумайтесь, рассуждения этого философа и сейчас будоражат сознания учёных. А ведь с момента рождения выдающегося мыслителя прошло 1150 лет.

Есдаулет Улыкбек, председатель Союза писателей РК, г.Алматы:



— Его труды оказали огромное влияние на европейское Возрождение. Они связали культуру и философию запада и востока. «Аналитика», «Софистика», «Логика». У аль-Фараби около 200 трактатов на различные тематики. Он был очень многогранным. Казахстанские учёные запросили в архивах других стран информацию о нашем предке. Удалось найти три книги. Они очень уникальны. В этом году их переведут на казахский и русский языки.

Обсудили учёные и историки археологическую сенсацию — мавзолей эпохи Золотой Орды, который обнаружили в нашей области. Находки и артефакты доказывают, уже 750 лет назад на территории казахских степей была развитая цивилизация.

Акмарал Ибраева, проректор по науке и инновациям СКГУ им. М.Козыбаева:

— Золотая Орда привлекает тем, что является одной из первых империй на территории Евразии. Но оно полностью не исчезло. Там образовались государства, которые живут до сих пор. Алтын Орда формировала эту государственность евразийскую.

А после распада сформировалось Казахское ханство. Сейчас учёные и историки всего мира исследуют период Золотой Орды, как один из самых уникальных. Информацию собирают по крупицам, настолько мало.

Прольёт свет и поможет разгадать исторические загадки местечко Кызыл оба в Уалихановском районе. Но то, что археологи смогли достать из-под земли и пыли, — только часть одного из мавзолеев. На раскопки всего городища может и десятилетия не хватить.

Айгерим Мукашева