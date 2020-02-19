Качество более 300 тысяч тонн семян проверили в лабораториях СКО

Аграрная, хлебная, плодородная. Так говорят о Северо-Казахстанской области. Именно здесь выращивают четвертую часть республиканского каравая. В этот впечатляющий показатель вложен тяжелый, практически круглогодичный труд больше 5,5 тысяч аграриев.

Посеять, вырастить, продать. Чтобы все эти этапы прошли максимально гладко и результативно, нужны качественные семена. Хлеборобы трижды сдают их в специальные лаборатории для прохождения экспертизы качества.

Анна Троцко, семенной эксперт ТОО «ЗерноАгроЭксперт», Аккайынский район

— Температура 105 у нас набралась. Теперь будем высушивать рапс в течение 300 минут.

После 5 часов в сушильном шкафу эксперт Анна Троцко сможет узнать влажность рапса. По ее словам, время и температура, при котором проводится это исследование, зависит от изучаемой культуры. До сушки и после нее образцы взвешиваются.

Разница в несколько граммов покажет, в норме влажность семян или нет. Полный анализ, который проводится осенью, включает в себя около 10-ка различных исследований, на их проведение нужно больше недели.

Весной же проверка идет быстрее и на меньшее число показателей. День за днем, зернышко за зернышком делает экспертов лаборатории, а после них и аграриев региона на шаг ближе к новым рекордам.

Азамат Тлеубергенов, директор ТОО «ЗерноАгроЭксперт», Аккайынский район

— Выполняем социально значимую программу по проверке семян. Сельхозформирования должны всегда знать, что они посеют, что у них вырастет. Мы охватили на прошлый год всех сельхозтоваропроизводителей, проверили осенние образцы семян. По результатам исследований выдается удостоверение о кондиционности, срок, которой ограничен.

Он действует на протяжение 4 месяцев. После документ, подтверждающий качество семян, можно продлить. На проведение всех необходимым анализов аграриям региона в 2020-м выделили 135 млн тенге. В областном управлении сельского хозяйства говорят, этой суммы хватит почти для 6 тысяч сельхозтоваропроизводителей.

Болат Кабдулин, главный специалист управления сельского хозяйства СКО:

— Сельхозтоваропроизводитель при этом никаких затрат не несет за исключением доставки, сбора. В районных лабораториях, которые проводят экспертизу сортовых и посевных качеств посевного материала, на сегодня 410 тысяч тонн семян.

Сегодня специалисты областных лабораторий проверили уже больше 300 тысяч тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Дарья Пышмынцева