Более 200 человек вызволили из снежного плена в СКО

Низовая метель, порывы ветра до 20 м/с, гололёд. В прошлый вторник во всём регионе было объявлено штормовое предупреждение. На сотовые телефоны североказахстанцев спасатели отправили 11 смс-оповещений об ухудшении погодных условии. Несмотря на принимаемые меры предосторожности, в снежный плен автолюбители всё-таки попадали.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Во второй половине дня 18 февраля было приостановлено движение по 47 дорогам: 10 — республиканского и 37 — областного. Мы за ночь произвели эвакуацию 247 человек, вызволили 126 ед.техники, в том числе грузовых, в пункты обогрева разместили 56 человек.

Помогали автолюбителям больше 60 специалистов оперативных служб, в работе они задействовали 40 единиц техники. А ещё спасатели за прошедшие сутки трижды оказывали помощь медикам.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— В селе Булыколь Уалихановского района мы сопровождали скорую помощь в доставке роженицы. В районе Магажна Жумабаева село Караганды организовали очистку дороги для сопровождения скорой в эвакуации ребенка с подозрением на аппендицит. Аналогичное было и в Жамбылском районе. Мужчину с подозрением на инфаркт.

Особенно сложной ситуация оказалась на дорогах местного значения.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Вблизи Петропавловска по объездной дороге на село Шаховское, 7 авто оказались в снежном плену. И с направлением снегоочистительной техники и местной полицейской службы всех вызволили. Оказали помощь в вызволении беременной женщины с двумя маленькими детьми.

Из-за резко-континентального климата погода в области часто меняется, поэтому спасатели рекомендуют не игнорировать оповещения и не пренебрегать мерами безопасности на дорогах.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Еще раз хочу призвать жителей области, гостей, гостей приграничных областей, чтобы воздержались от поездок на дальние расстояния, внимательно отслеживали сообщения, которые мы рассылаем, и приложение Дармен. Там все мы более подробно указываем, где, что закрыто, по каким направлениям.

Открыта пока только дорога по одному направлению: Челябинск-Новосибирск.

Анжелика Сычёва