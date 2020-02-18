В СКО зарегистрировано 196 случаев гриппа

В этом году зима теплая и снежная. Возможно, для многих это повод для радости. Но не стоит забывать, что именно такая погода благоприятна для распространения вирусов — возбудителей респираторных инфекций. Неделю в детском саду, неделю на больничном проводят маленькие североказахстанцы.

Именно дети в возрасте до 14 лет — основная доля заболевших с начала эпидсезона. Не меньше достается и взрослым. Бесконечным потоком они идут за медицинской помощью, стоят в очереди за больничными листами. За первые две недели февраля в 1 городской поликлинике отмечается рост обратившихся с вирусной инфекцией.

Улбосын Кажахметова, заместитель главного врача первой городской поликлиники

— В среднем в поликлинике взрослой регистрируется в неделю 200-250 человек. Рост инфекции на 30 процентов, в полтора раза в сравнении с прошлом годом этого же периода. У нас в поликлинике для приема таких пациентов открыт кабинет фильтра.

Здесь пациентов с повышенной температурой осматривает врач, выписывает лекарства и открывает больничный лист. Таким образом они контактируют с наименьшим количеством людей. Всего же за последнюю неделю в регионе ОРВИ заболели почти 2000 человек. Есть и случаи гриппа.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— За период с 40 по 6 неделю этого эпидсезона у нас зарегистрировано 196 случев лабораторно потвержденного гриппа типа А, и тип В 101 случай. Среди детей до 14 лет обнаружено 73 случая гриппа среди детей до 14 лет, 123 у взрослого населения. Вирус гриппа обнаружен только у непривитых людей.

Но, судя по комментариям горожан в социальных сетях, заболевших может быть намного больше, не все обращаются за помощью к медикам.

По словам специалистов, на карантин школы закрывают только решением администрации учебного заведения, при условии, если количество заболевших детей и взрослых составит 30 и больше процентов.

Учебные кабинеты могут закрыть, если занятия не посещают больше 20 процентов учащихся класса. В нашем регионе пока таких случаев нет. Как показал блиц-опрос, североказахстанцы борются с вирусами как могут.

Североказахстанцы:

— Надо прежде всего каждый день мыть руки и носить маски в соответственных местах. Прививки от гриппа ставили только в детстве, сейчас не ставим.

— Веду здоровый образ жизни, ни капли спиртного, обливаемся холодной водой, едим овощи, фрукты и главное — хорошее настроение, никогда не будете болеть.

Алена Хан