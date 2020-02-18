В СКО закрыты автодороги областного и республиканского значения

Из-за плохих погодных условий для всех видов транспорта закрыты автодороги областного значения и на 8 участках республиканского.

Из-за бурана на трассах нулевая видимость, что способствует созданию аварийных ситуаций для участников движения. Североказахстанцам рассылают сообщения об ухудшении погодных условий, а также информируют через мобильное приложение ДАРМЕН.

Иван Онищенко, оперативный дежурный управления кризисных ситуаций ДЧС СКО:

— В связи с этим на базе департамента развернуты оперативный штаб, работает телефон горячей линии — 52-25-29 и всех тех, кого непогода застала врасплох, кому необходима помощь — звоните на телефон горячей линии 112.

Алена Хан