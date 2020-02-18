Свободная экономическая зона «Qyzyljar» привлекательна для инвесторов

Новости МТРК

20:49 18 Февраля 2020

Поиск инвесторов и деловых партнёров. Во время рабочей поездки в Турцию глава региона Кумар Аксакалов провёл несколько встреч с зарубежными бизнесменами и руководителями компаний.

В Стамбуле он беседовал с представителями предприятия, которое занимается строительством студенческих общежитий. В Турции они построили три комплекса на 12 тысяч человек. Но нашей области пока нужны общежития поскромнее.

Сотрудничество также предлагали мебельная фирма и сельхозпредприятие по производству удобрений. В этом наш аграрный край заинтересован.

В свою очередь, для иностранных деловых партнёров оказалась очень привлекательной специальная экономическая зона «Qyzyljar», благодаря которой инвесторы освобождаются от налогов и пошлин.

 

Айгерим Мукашева

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