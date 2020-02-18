Награды для юных исследователей

Из 4-х тем, по которым можно было представить свой проект, Айгерим Кабдулкаликова и Адильхан Бекжанов решили выбрали экологическую «Здоровая природная среда — основа реализации стратегии «Казахстан-2050». За предмет исследования взяли «чистотел».

Удивительную способность этого растения очищать кожу заметили еще древние люди, которые и дали ему такое название, рассказывают ребята. Решили не отставать и школьники. Изучив биологически активные вещества, пришли к выводу, чистотел — лекарство от сотен болезней.

Два года кропотливого изучения у юных исследователей не прошли напрасно. Ребята создали вот такие фитопленки.

Айгерим Кабдулкаликова, призер конкурса:

— Наша фитопленка самофиксирующая. Она быстро прикладывается на руку. Не обязательно приходить к врачу и брать справки, чтобы использовать наши фитопленки. Как бы человек, если у него аллергическая реакция будет, он может сразу же убрать наши фитопленки.

За свое изобретение участники взяли третье место. А вот Адие Еркин близка история. Свою работу представила из раздела «Исторические памятники Казахстана и перспективные туристические маршруты».

Девочка занималась топонимикой. Она исследовала 348 мест нашей области. Изучила их географическое название, территорию и структуру. Теперь, благодаря проекту, можно узнать много информации о нашем крае. Эта работа привлекла внимание жюри, как результат — первое место.

Адия Еркин, призер конкурса:

— В своем проекте я создала книгу, где с помощью QR-кода можно посмотреть историю родного аула или села. Я считаю, этой теме уделяется мало внимания, поэтому решила взяться за ее изучение.

Республиканский конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам проходил в Алматы с 11 по 14 февраля. Из более 20 тысяч участников до финала дошли только 700.

Гулбагыш Кеменгерова — учитель казахского языка и литературы областной специализированной гимназии для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова:

— Этот конкурс ежегодный. В этом году он проходил в Алматы на базе КазНу им. Аль-Фараби. В составе жюри были ученые-педагоги ведущих отечественных вузов. Из нашей школы поехали 7 учащихся, есть проекты, которые ребята представили в паре. А всего от СК было 26 работ.

Всех конкурсантов наградили дипломами и грамотами.

Анастасия Остертак