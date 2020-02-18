Итоги работы за январь обсудили в областном акимате

Первый месяц и уже рост. Сельское хозяйство региона по итогам января показало неплохой результат. Валовой выпуск продукции составил 10,5 млрд тенге. Могли и лучше. Допустили снижение и подвели областной показатель Кызылжарский и Тимирязевский районы. Заслуженное наказание долго ждать не заставит.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Поручаю акимам этих двух районов рассмотреть ответственность замов, которые курируют данное направление. Я обладаю информацией, что там недостаточно сегодня отработали. Потенциальные возможности не были подключены.

В целом по итогам первого месяца выросли все основные показатели экономики. Но пока некоторые районы активно привлекают инвесторов и открывают предприятия, другие, кажется, ещё не вышли из зимней спячки.

В аутсайдерах оказались Айыртауский, Жамбылский и Тимирязевский районы. Уже середина февраля. Времени на раскачку нет. Подход к работе этим трём районам нужно пересмотреть. Как и бюджет всего региона.

Наталья Дышкант, руководитель управления финансов СКО:

— Мы показали оптимизацию бюджетных средств в сумме 499 млн тенге. Минфин вышло с предложением, чтобы эти средства направить на увеличение софинансирование целевых трансфертов из РК бюджета на 7%.

Если простыми словами, к деньгам на реализацию проектов, которые выделила республика, мы добавим свои. Сэкономленные. По поручению Президента, тотальная оптимизация началась по всей стране. Пересмотрели расходы на проведение семинаров, конференций, приобретение автомобилей и мебели.

В общем, то, что не в приоритете, без чего можно обойтись. В итоге насчитали без малого 130 млрд тенге экономии. Оптимизируют свой бюджет и североказахстанцы. Всё больше от семейной копилки откладывают на продукты. За месяц они подорожали почти на полпроцента. Но цены на 19 социально-значимых продуктов наш регион удержал.

Куралай Жарова, руководитель управления предпринимательства и туризма акимата СКО:

— Продолжаем обеспечивать мукой производителей социального хлеба по сниженным ценам. Цены на соц хлеб стабильны. В некоторых районах есть социальные магазины или полки. Работа проводится в 11 районах из 13. Нет таких полок в районе имени Габита Мусрепова и Жамбылском.

Кстати, цены на продукты были в числе самых популярных вопросов на отчётных встречах акимов. Но возглавляют список жалоб, конечно же, вопросы жилья, благоустройства, дорог и водоснабжения.

Зачастую, люди просто не знают, когда в их селе появится качественная питьевая вода или новый асфальт. Многим за ответом пришлось преодолевать сотни километров.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этой связи мы должны составить чёткий и понятный график, когда мы будем ремонтировать дорогу. Чтобы людям было понятно. Если не в этом году, то на будущий или через два. Сейчас идёт чехарда. Деньги направляем туда, где есть проект. У нас районы до сих пор не вошли в норму.

Должна быть очередность. И первыми в ней стоят объекты, которые ведут к большим сёлам или сразу к нескольким. Но из-за нерасторопности районов, которые не могут вовремя предоставить ПСД, деньги уходят на другие проекты.

А кто-то и вовсе выбирает путь наименьшего сопротивления. Зачем тратиться из районной казны на разработку ПСД, если можно попросить деньги у областной.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Что это такое? Уже из областного бюджета просите средства на ПСД на ремонт районной дороги или на воду. Вообще уже ноги свесили. Деньги на работы мы выделяем. Но хоть проекты должны готовить районы.

После такого замечания, навряд ли кто-то отважится идти в областной акимат с протянутой рукой. Силы лучше направить на помощь нуждающимся. 2020-ый Президент страны объявил годом волонтёра.

Самое время госслужащим собраться коллективами и помочь пенсионерам и одиноко проживающим с уборкой снега, отметил Кумар Аксакалов. Осадков в этом году выпало немало. Помощь в его уборке нужна многим. Да и пару часов на свежем воздухе никому не повредят.

Айгерим Мукашева