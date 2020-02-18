Госслужащие акимата Кызылжарского р-на побывали за «колючей проволокой»

Экскурсии по местам не столь отдаленным стали в последнее время трендом. Наглядным и, казалось, простым примером антикоррупционщики доносят до «слуг народа» к каким последствиям приводят взятки. На этот раз в «тюремный тур» отправили 33 госслужащих аппарата акима Кызылжарского района.

Гостей ознакомили с условиями проживания осужденных. Они побывали в общих камерах. В помещении ничего лишнего — одни кровати. Далее все проследовали в столовую, где госслужащим предложили отведать горячего обеда.

Но то ли аппетит у чиновников пропал, то ли меню не понравилось. Не все согласились сесть за стол и поесть.

На завтрак, обед и ужин в женской колонии всегда подают разнообразные блюда. Алия Дауренбекова — осужденная. Работает поваром. За колючей проволокой она почти год. Еще будучи бухгалтером в одной из строительных компаний женщина похитила 43 миллиона тенге.

Алия Дауренбекова, осуждённая, учреждение «ЕС — 164/6»

— Захотелось своих денег- вот так. Часть денег ушло на личные нужды, другая — на открытие своей столовой. Сколько бы веревочке не виться, конец всегда будет. Получилось так, что я здесь.

Далее госслужащие зашли в актовый зал. Но не для того, чтобы посмотреть концерт. Перед чиновниками выступила их экс-коллега, которую задержали за растрату государственных средств.

Ее история схожа с остальными: соблазн и мания легких денег взяли над ней вверх. Для нее это навсегда горький опыт. В завершение встречи госслужащие признались, все увиденное и услышанное их заставило всерьез задуматься.

Гулия Салтыкова, руководитель отдела внутренней политики Кызылжарского района

— Мы поняли, что здесь очень строгий режим. Уже можно понять, что условия здесь ни как дома. Мне хочется быстрее домой к своим родным и близким.

Сейчас под стражей в женском исправительном учреждении находятся больше 200 осужденных. Среди них 20 получили сроки за взятки и хищения средств .

Абай Альжанов