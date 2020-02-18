Единый центр мониторинга и координации

Активные, целеустремленные, со своей четкой гражданской позицией. Это все о волонтёрах. Перед ними в этом году стоит важная задача — поднять и развивать добровольческие молодежные формирования. И 2020-й — самое время для всех инициатив.

Различные акции и проекты. Их намечается много. Всю работу, точней ее результаты, будут координировать и мониторить в республиканском фронт-офисе «BIRGEMIZ». Открыли его на днях в столице с участием Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Волонтёрство стало выражением высшей степени патриотизма, подкрепленного конкретными делами. Волонтёры, все, кто здесь находится, – патриоты нашего государства. Любовь к Родине – это не громкие лозунги и пустые декларации, а ежедневный труд, добрые дела во благо нашего народа, по зову души. Я вас очень уважаю за это.

На открытие фронт-офиса приехали 300 активистов со всех регионов страны. Среди них и делегация от Северного Казахстана в составе 32 человек под руководством главного волонтёра области Лилии Гизатуллиной.

Лилия Гизатуллина, руководитель клуба волонтеров СКО:

— Было очень много площадок смотровых. Лично с удовольствием посетила площадку по волонтерству ООН, там рассказывали о том, как стать волонтерами ООН, какие это дает плюсы, что воспитывает и развивает это направление в человеке. Было необычно и приятно, что наши граждане работают в разных странах в штабах ООН.

Сейчас по всей стране функционируют более 200 волонтерских организаций, они объединяют 50 тыс человек. В этом году свою работу добровольцы организуют по 7 главным направлениям.

Лилия Гизатуллина, руководитель клуба волонтеров СКО:

— Первое направление, это мы будем брать шефство на подростками из детских домов. Второе направление — это «Саулык» в сфере здравоохранения. У нас оно очень развито, в прошлом году было открыто направление волонтеры-медики. Еще одно направление — «Таза Алем» по защите окружающей среды. Очистка лесов, береговой линии.

Новая единая волонтерская структура не только будет вести контроль за деятельностью активистов, но и даст им дополнительные возможности, в том числе и финансовую поддержку, — говорит Лилия Гизатуллина.

Лилия Гизатуллина, руководитель клуба волонтеров СКО:

— В этом году будет поддержано много проектов, профинансировано. 10 проектов в каждой области будет профинансировано на 1 млн тенге. Это деньги не на зп волонтерам, а на нужды. Например, на вещи для работы. Если это поисковый отряд, то это рации, жилеты, квадрокоптеры. Также 68 проектов будет профинансировано на 300 тыс тенге.

Последние несколько лет волонтерское движение набирает большую популярность как в стране, так и в регионах. Сейчас в рядах североказахстанских добровольцев порядка 800 человек.

Анжелика Сычева