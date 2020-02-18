100 лет назад вышел первый номер газеты «Солтүстік Қазақстан»

Газета «Солтүстік Қазақстан» наверняка знакома каждому жителю нашего региона. Именно с ее страниц североказахстанцы начали узнавать все необходимые известия, поскольку не развито было еще в то время телевидение, и уж тем более — интернет. С вековым юбилеем коллектив газеты поздравил заместитель акима области Руслан Алишев.

Руслан Алишев, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Газета на своих страницах хранит историю всего Северного Казахстана. На её страницах отображается история развития региона, отображены важнейшие общественно-политические, экономические события. Следует отметить, что именно эта газета на своих страницах показывает человека труда.

Первый номер газеты вышел в Омске, тогда она называлась «Кедей сөзі», что в переводе на русский означает «Голос бедноты». Через год 7 марта 1921 года издание вышло в Петропавловске, уже под названием «Бостандық туы» или «Знамя свободы».

После наименование газеты сменилось ещё не раз: «Кеңес ауылы» и «Ленин туы». Своё окончательное название издание получило только в 1993 году.

Аскар Раисов, директор центра развития и сохранения казахского языка и культуры «Мирас», г.Омск

— Омская общественность хорошо знает и сейчас газету «Солтүстік Қазақстан». Мы читаем её в электронном виде и в печатном издании. Сегодня мы бы хотели познакомиться с сотрудниками газеты, которые работают сейчас.

Сабит Муканов, Магжан Жумабаев — наши известные земляки. А ведь когда-то они работали в этой газете, много писали о справедливости. В зале сегодня те, кто работал в ней в разные годы.

Амандык Жантемиров — один из тех, кто внёс большой вклад в развитие «Солтүстік Қазақстана». Писать он начал более полувека назад. Сегодня — на заслуженном отдыхе. С улыбкой вспоминает годы своей трудовой деятельности.

Амандык Жантемиров, член союза журналистов Казахстана, деятель культуры РК:

— Первое время приходилось нелегко. Потому что пришёл мальчишкой, который ничего не знает. Это ведь творческая работа, которая давалась с большим трудом. Опыт приходит с годами. Сейчас я выпустил шесть книг. Занимаюсь изучением истории нашего края.

Программа конференции рассчитана более чем на три часа. Гости, преподаватели и студенты с особым интересом слушали выступающих. Для них это отличная возможность узнать больше информации о родном крае.

Айгерим Муканова